Diyarbakır'da bilardo şampiyonasına rekor katılım

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da düzenlenen Bilardo Master Cup İl Birinciliği müsabakalarına 180 sporcu katıldı. 14 gün süren müsabakalarda Baran Suna il birincisi oldu.

Diyarbakır'da gerçekleştirilen Bilardo Master Cup İl Birinciliği müsabakaları bilardo tutkunlarını bir araya getirdi. Renkli görüntülerin yaşandığı şampiyonanın Türkiye ortalamasının üzerinden bir katılımla düzenlendiğini belirten Bilardo Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi Murat Macit, uluslararası düzeydeki önemli sporcuların katılacağı bir turnuvayı Diyarbakır'da yapmayı planladıklarını söyledi. Macit, bunun için Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya'dan sponsorluk ve organizasyonun mali giderlerini karşılama sözü aldıklarını ifade etti.