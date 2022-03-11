Diyarbakır'da bahar dönemi fidan dağıtım töreni yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bahar dönemi fidan dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile GAP İdaresi Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen proje kapsamında bahar dönemi fidan dağıtım töreni yapıldı.

Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, kentin Yukarı Mezopotamya'nın bereketli toprağında yer alan önemli bir noktada bulunduğunu söyledi.

Çiftçiyi ve tarımı her zaman desteklediklerini belirten Karaloğlu, el birliğiyle üretici ve çiftçinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kentin en önemli potansiyelinin tarım ve hayvancılık olduğunu vurgulayan Karaloğlu, bunu her zaman gündemin birinci maddesinde bulundurma zorunlulukları olduğunu ifade etti.

Modern şehircilik ve sosyal belediyecilikle ilgili Türkiye'ye örnek olacak uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten Karaloğlu, aynı zamanda kırsal kalkınmada önemli projeleri uyguladıklarını aktardı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığının kırsalda yaşayan vatandaşların desteklenmesi alanında faaliyet yürüttüğünü anımsatan Karaloğlu, fidan, fide, tohumluk, ilaç, gübre, her türlü tarımsal ve hayvansal üretimde çiftçinin işini kolaylaştıracak makine dağıtımı yaptıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesince yapılan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerinin bölgede merada yayılan hayvanlar için çok önemli olduğuna dikkat çeken Karaloğlu, geçen sene kuraklıkta bunun daha net görüldüğünü bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi ve Tarım Orman İl Müdürlüğü ortaklığında kırsal bölgelerde hayvanların susuz kalmaması için geçen yıl içme suyu tankerleriyle su taşıdıklarını ve yalaklar yaptıklarını anımsatan Karaloğlu, bu yıl da deforme olan HİS göletlerini onarmaya ve yenilemeye devam edeceğini aktardı.

Karaloğlu, sert kabuklu meyvelerde vatandaşlara destek olmak için 13 milyon liralık proje kapsamında badem, fıstık, ceviz ve dut toplam 508 bin fidan dağıtacaklarını belirtti.

Dutun Kulp, Hazro, Silvan'da koza üretiminde, Çermik ve Çüngüş'te ise pestil ve pekmezde kullanıldığını kaydeden Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Maksadımız özellikle kuzey ilçelerimizde taban arazisi olmayan arazisi eğimli olan meyveciliğe daha yatkın olan bölgelerde bu işi yaygınlaştırmak istiyoruz. Elbette ki taban arazileri buğdayın arpanın, pamuğun, mısır ve soyanın ekilebileceği arazilerde badem, fıstık, ceviz olsun istemiyoruz ama vatandaşın daha dar arazisini olduğu birim başına daha çok gelir elde etmek istediği bölgelerde de mutlaka meyveciliği geliştirmek istiyoruz, işte bu proje tam da onun için."

Daha sonra çiftçilere fidan dağıtıldı.