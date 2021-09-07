Diyarbakır'da aşı olmayan 9 hamile kadın 2 ayda yaşamını yitirdi
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Diyarbakır'da aşı olmayan 9 hamile kadın 2 ayda yaşamını yitirdi

Diyarbakır'da aşı olmayan 9 hamile kadın 2 ayda yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

TÜRK Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Halis Yerlikaya, Covid-19'a yakalanan aşısız hamilelerin ölümcül hastalık etkileriyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Ne yazık ki ilimizde de gözlemledik.

TÜRK Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Halis Yerlikaya, Covid-19'a yakalanan aşısız hamilelerin ölümcül hastalık etkileriyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Ne yazık ki ilimizde de gözlemledik. 2 ay içinde pandemi hastanesinde 9 hamile kadını Covid-19 nedeniyle kaybettik. Bu nedenle aşı hamileler için de candır ve kurtarır, diyoruz" dedi.

Diyarbakır'da pandemi hastanesi olarak hizmet verilen Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne farklı tarihlerde başvuran 9 hamilenin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Sağlık durumları ağırlaşan hamileler, hastanede tedavi görmeye başladı. 2 Temmuz-1 Eylül'de aşılanmamış ve yaşları 26 ile 35 arasında olan 9 hamile, tedavi gördüğü pandemi hastanesinde yaşamını yitirdi. Kadınların gebeliklerinin 30 hafta ve üzerinde olduğu öğrenilirken uzmanlar, gebelikte de aşı yapılması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

'2 AY İÇİNDE KAYBETTİK'TTB Merkez Konsey Üyesi, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Halis Yerlikaya, Covid-19'un aşısız hamilelerde çok ağır seyrettiğini dile getirerek, şunları söyledi:  "Normal kişilerle karşılaştırdığımızda Covid-19'a yakalanmış hamilelerin ölümcül hastalık etkileriyle karşı karşıya kaldıklarını gördük. Hem yurt dışındaki çalışmalarda hem de ülkemizdeki sonuçlara baktığımızda hamilelerin hastalığı çok ağır geçirdiğini özellikle şu an toplumda yaygın olan delta varyantının olduğu koşullarda hastalığı daha çok ağır geçirdiği ve ölümcül etkileriyle karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz. Ne yazık ki ilimizde de gözlemledik. 2 ay içinde pandemi hastanesinde ne yazık ki 9 hamile kadını Covid-19 nedeniyle kaybettik. Yurt dışı çalışmalara baktığımızda hastaneye başvurmak durumunda kalan Covid-19'a yakalanmış hamilelerin yüzde 99'undan fazlası aşı olmamış kişilerden oluştuğunu biliyoruz. Aslında hamileler ilgili şu ana kadar gözlemlerde uygulanmakta olan aşıların inaktif aşı ve gerekse mRNA teknolojisiyle üretilen aşıların canlı aşı olmamaları nedeniyle diğer kişilerden farklı yan etki olmadığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla aşılar gebeler için de güvenlidir, bu nedenle hiçbir kaygı duymadan hamileler aşı olmaları gerekiyor. Aksine hastalığı ağır geçirdikleri için daha ölümcül sonuçlarla karşı karşıya kaldıkları için gebelerin mutlaka aşılanmalarını öneriyoruz. Özellikle çok riskli bir durum oluşturmaktadır. Hem hastalığı ağır geçirme hem ölümcül sonuçlar nedeniyle hamile kadınlara mutlaka aşılanmalarını öneriyoruz. Aşıları tamamlanmamış hamileler ne yazık ki yaşamlarını yitirmektedir. Aşıların diğer kişilerden farklı bir yan etkisinin olmadığını biliyoruz. Bu nedenle aşı gebeler için de candır ve kurtarır, diyoruz." 

Diyarbakır'da aşı olmayan 9 hamile kadın 2 ayda yaşamını yitirdi
Diyarbakır'da aşı olmayan 9 hamile kadın 2 ayda yaşamını yitirdi
Diyarbakır'da aşı olmayan 9 hamile kadın 2 ayda yaşamını yitirdi
Diyarbakır'da aşı olmayan 9 hamile kadın 2 ayda yaşamını yitirdi
Diyarbakır'da aşı olmayan 9 hamile kadın 2 ayda yaşamını yitirdi
Diyarbakır'da aşı olmayan 9 hamile kadın 2 ayda yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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Diyarbakır'da aşı olmayan 9 hamile kadın 2 ayda yaşamını yitirdi - Haberler
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