Son dakika haberi! DİYARBAKIR'DA AMBULANSLARDAN TÜRKÇE VE KÜRTÇE AŞI ANONSU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! DİYARBAKIR'DA AMBULANSLARDAN TÜRKÇE VE KÜRTÇE AŞI ANONSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... TÜRKİYE'nin aşılamada en düşük 10 ili arasında yer alan ve vaka sayılarının hızla artış gösterdiği Diyarbakır'da, sahaya çıkan sağlık ekipleri, ambulansla Türkçe ve Kürtçe anonslar yaparak aşı çağrısında bulundu.

TÜRKİYE'nin aşılamada en düşük 10 ili arasında yer alan ve vaka sayılarının hızla artış gösterdiği Diyarbakır'da, sahaya çıkan sağlık ekipleri, ambulansla Türkçe ve Kürtçe anonslar yaparak aşı çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre aşılamada yüzde 54,1 ile en düşük 10 il arasında yer alan ve vaka sayılarında ise 100 binde 627,55 oranıyla en üst seviyede bulunan Diyarbakır'da sağlıkçılar ambulansla cadde ve sokaklara çıktı. Kayapınar ilçesinde Sağlık Müdürlüğü tarafından 8 aşı, 14 filyasyon ve 2'si sabit 5 grup da kırsal mahallede aşılama yapmak üzere ekipler oluşturuldu. Günlerdir süren saha çalışmasında ekipler, sabahın erken saatlerinden itibaren, aşılama oranı az olan noktalarda, ambulanslarla Türkçe ve Kürtçe anonslarla aşı çağrısı yaptı. Ekipler, bu sayede aşılamayı artırıp aynı zamanda da vaka sayılarında düşüşü sağlamak için çalışıyor. Sağlık ekipleri, gittikleri yerlerde esnafı da gezerek aşı olmayan veya olmak istemeyenler için ikna çalışması yürütüyor.

'ANONSLARLA AŞIYA İLGİ ARTTI'

Kayapınar İlçe Sağlık Müdürü Doktor Hidayet Bakaç, vatandaşların, mobil ve sabit aşı noktalarında randevusuz aşı olduğunu söyleyerek, "Aşı oranlarımız burada iyi bir halde devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Hem kendileri hem de sevdikleri için bir an önce aşılarını tamamlamalarını istiyoruz. Tekrar kapanmaların olmaması, ölümlerin yaşanmaması ve normal hayata dönmek için aşıya davet ediyorum. Ambulanslarla yola çıktıktan sonra özellikle Türkçe ve Kürtçe anonslarla vatandaşların aşıya ilgisi daha da artmaya başladı. Özellikle ambulansın da yanımızda olmasından dolayı daha fazla güven duyuyor vatandaşlar ve aşılara rağbet etmeye başladılar" dedi.

'AŞILAMAYLA YOĞUNLAŞAN VAKA SAYILARINI DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürü Doktor İhsan Eken, sahada hem filyasyon hem de aşılama çalışmalarını koordine ettiklerini belirterek, "Yoğun bir tempo yürütüyoruz. Hem köylerde hem merkezde ve alışveriş merkezinde yerler var. Diğer yandan aile hekimlerimizle vatandaşlarımıza ulaşıp aşılama faaliyetini etkin şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Diğer yandan da filyasyon çalışmaları devam ediyor. Yoğunlaşan vaka sayısını düşürüp, aşılamayı artırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'AŞI OLMAYA KORKUYORDUM AMA MORAL VERDİLER'

Türkçe ve Kürtçe anonsların ardından aşı olan Metin Yiğitalp, daha önce hiç aşı olmadığını, ekiplerin kendilerine geldiğini dile getirerek, "Allah razı olsun. İnşallah aşımızı yaptık, kurtulduk. İlk dozumu oldum. Herkes aşı olsun. Ben de rahatsızdım, hastaydım. Aşı olmaya korkuyordum ama çok şükür güç ve moral verdiler" dedi.

Esnaf İlhan Kahraman ise, aşı ekipleri kapısının önüne kadar gelip bilgilendirdiği için ilk doz aşısını yaptırdığını söyledi.

Son dakika haberi! DİYARBAKIR'DA AMBULANSLARDAN TÜRKÇE VE KÜRTÇE AŞI ANONSU
Son dakika haberi! DİYARBAKIR'DA AMBULANSLARDAN TÜRKÇE VE KÜRTÇE AŞI ANONSU
Son dakika haberi! DİYARBAKIR'DA AMBULANSLARDAN TÜRKÇE VE KÜRTÇE AŞI ANONSU
Son dakika haberi! DİYARBAKIR'DA AMBULANSLARDAN TÜRKÇE VE KÜRTÇE AŞI ANONSU
Son dakika haberi! DİYARBAKIR'DA AMBULANSLARDAN TÜRKÇE VE KÜRTÇE AŞI ANONSU
Son dakika haberi! DİYARBAKIR'DA AMBULANSLARDAN TÜRKÇE VE KÜRTÇE AŞI ANONSU
Son dakika haberi! DİYARBAKIR'DA AMBULANSLARDAN TÜRKÇE VE KÜRTÇE AŞI ANONSU
Son dakika haberi! DİYARBAKIR'DA AMBULANSLARDAN TÜRKÇE VE KÜRTÇE AŞI ANONSU
Son dakika haberi! DİYARBAKIR'DA AMBULANSLARDAN TÜRKÇE VE KÜRTÇE AŞI ANONSU
Son dakika haberi! DİYARBAKIR'DA AMBULANSLARDAN TÜRKÇE VE KÜRTÇE AŞI ANONSU
Son dakika haberi! DİYARBAKIR'DA AMBULANSLARDAN TÜRKÇE VE KÜRTÇE AŞI ANONSU
Son dakika haberi! DİYARBAKIR'DA AMBULANSLARDAN TÜRKÇE VE KÜRTÇE AŞI ANONSU
Son dakika haberi! DİYARBAKIR'DA AMBULANSLARDAN TÜRKÇE VE KÜRTÇE AŞI ANONSU
Son dakika haberi! DİYARBAKIR'DA AMBULANSLARDAN TÜRKÇE VE KÜRTÇE AŞI ANONSU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Aşı olan kişiler için 'kobay' diyen kaleci antrenörü koronavirüse yakalandı
Aşı olan kişiler için "kobay" diyen kaleci antrenörü koronavirüse yakalandı
Haftalık verilere göre Batman, Diyarbakır, Rize, Bingöl ve Siirt 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre Batman, Diyarbakır, Rize, Bingöl ve Siirt 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Türkiye'de 19 bin 944 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 19 bin 944 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Ebru Şallı Yıldız Tilbe Davut Güloğlu
Spor Mert Günok Mesut Özil Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi! DİYARBAKIR'DA AMBULANSLARDAN TÜRKÇE VE KÜRTÇE AŞI ANONSU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 11:16:46. #1.15#

title