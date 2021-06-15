DİYARBAKIR'DA ALKOL VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILARININ TEDAVİSİ İÇİN 50 YATAKLI İKİ MERKEZ KURULDU

DİYARBAKIR'da yapımı tamamlanan 50 yataklı Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM), hasta kabulüne başladı.

DİYARBAKIR'da yapımı tamamlanan 50 yataklı Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM), hasta kabulüne başladı. Merkezlerde incelemelerde bulunan Vali Münir Karaloğlu, bağımlılıkla mücadelede eksik olan ayağın tamamlandığını söyledi.

Diyarbakır'da, yapımı tamamlanan 50 yataklı AMATEM ile ÇEMATEM hasta kabulüne başladı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ile beraber, merkezlerde incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Vali Karaloğlu, iki merkezin çevre illere de hizmet vereceğini ifade ederek, "Bağımlılıkla mücadele zor bir iş, zor bir süreç, çok tarafı olan bir süreç. Maddenin, uyuşturucunun imalatından arzına, sonra bulaşanın tedavisinden rehabilitasyonuna kadar, farklı ayakları olan uzun bir süreç, yorucu bir süreç. Ama Diyarbakır'da şu anda açılışını yapmış olduğumuz ve hasta kabulüne başladığımız, Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı hizmet verecek olan AMATEM ile ÇAMATEM birimlerimizle beraber, bağımlılıkla mücadelede eksik ayaklarımız tamamlanmış oldu. Bağımlılık, sadece devletin veya devletin içinde belli kurumların görevi değil, bütün toplumun topyekun mücadele etmesi gereken bir konu" dedi.

'5 AYDA 30 MİLYON KÖK KENEVİRİNİN ELE GEÇİRİLDİ'

Diyarbakır'da uyuşturucu ile ilgili yapılan mücadeleyi de aktaran Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Geçen sene Diyarbakır'da sadece jandarma bölgesinde, Jandarma Komutanlığımız tarafından 98 milyon kök kenevir yakalandı ve imha edildi. Yine geçen sene Emniyet ve Jandarma bölgemizde, polis ve jandarmamız, Diyarbakır sınırları içerisinde 60 ton toz ve kubar esrar yakaladı. Yine geçen sene 844 kişi uyuşturucu işine bulaştığı için, imal ettiği için, sattığı için, pazarladığı için Emniyet ve Jandarma birimlerimiz tarafından gözaltına alınmış, mahkemeye çıkarılmış ve tutuklanmıştı. 2021'e geldiğimizde, 2020 ile 2021'in ilk beş ayını mukayese ettiğimizde, olay sayısında geçen seneki olay sayımız toplam 5 ay içerisinde 909 iken, bu sene bin 688'e çıkmış Emniyet ve Jandarma bölgemizde. Bu ne demek, olayda yüzde 85 artış var. Bu iyi bir şey mi, bu kötü bir şey. Belki kolluk birimlerimizin çalışması, gayreti açısından iyi bir şey. Ama kentte maalesef narkotik suçlarla ilgili faaliyetlerin de devam ettiğini gösteriyor. Yine yakalanan şüpheli bakımından, geçen sene ilk 5 ayda, bin 47 kişi yakalamışız, bu sene bin 681 kişi kolluk birimlerimiz tarafından yakalanmış. Bu da yaklaşık yüzde 60'lık bir artışa tekabül ediyor. Tutuklamalara gelince, geçen sene ilk 5 ayda 253 kişi tutuklanmışken, bu sene Emniyet ve Jandarmamızın yapmış olduğu çalışmalarla, 412 kişi tutuklanmış. Bu da yüzde 62'lik bir artışa tekabül ediyor. Geçen sene ilk 5 ayda, 3 milyon 652 bin kök kenevir imha etmişiz, bu sene ilk 5 ayda 30 milyon kök kenevir, bugüne kadar Jandarmamızın yapmış olduğu çalışmalarla yakalamış ve imha etmişiz. Artış yüzde 733."

'BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE TEDAVİ AYAĞINI YÜRÜTECEK'

Kolluk kuvvetlerinin mücadelesinin yanı sıra, ikinci ayak olarak, bir şekilde maddeye bulaşıp, bağımlı hale gelenlerin tedavisi ile ilgili, Diyarbakır'daki eksiğin tamamlandığını belirten Karaloğlu; "Şimdi ikinci ayak, bir şekilde maddeye bulaşan bağımlı hale gelenlerin tedavisi ile ilgili, Diyarbakır'da eksiğimiz vardı. Şimdi Sağlık Bakanlığı'mızın AMATEM VE ÇEMATEM'i, sadece Diyarbakır'a değil, bölgeye de hizmet verecek 50 yataklı, içerisinde her türlü detayın düşünülmüş olduğu iki sağlık birimini, bağımlılıkla mücadele tedavi ayağını yürütecek iki birimimiz de oluşmuş oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı