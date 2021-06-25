Diyarbakır'da akar hale getirilen tarihi Fiskaya Şelalesi'yle muhteşem görüntüler ortaya çıktı
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Diyarbakır'da akar hale getirilen tarihi Fiskaya Şelalesi'yle muhteşem görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır'da akar hale getirilen tarihi Fiskaya Şelalesi'yle muhteşem görüntüler ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Fiskaya Şelalesi'nin yeniden eski görünümüne kavuşması ve akar hale getirilmesi için yürüttüğü çalışmaları tamamladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Fiskaya Şelalesi'nin yeniden eski görünümüne kavuşması ve akar hale getirilmesi için yürüttüğü çalışmaları tamamladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmayla kentin tarih ve turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Fiskaya Şelalesi'nin yeniden akması sağlandı.

Vali Münir Karaloğlu'nun, sosyal medya buluşmalarında "Fiskaya'daki şelaleyi akar hale getireceğiz" müjdesinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, proje kapsamında şelalenin tekrar eski görünümüne kavuşması ve akar hale getirilmesi için yürüttüğü çalışmaları bitirdi.

Fiskaya Şelalesi'nin sit alanı içerisinde yer alması nedeniyle çalışmalarını hassasiyetle yürüten DİSKİ, alt kısımda bulunan 85 tonluk biriktirme havuzundaki suyu saniyede 80 litre devridaim pompa ile şelaleyi tekrar akar hale getirdi.

Büyükşehir Belediyesinin, kentin kültür, tarih ve turizmi açısından büyük öneme sahip şelaleyi, eski görünümüne kavuşturmasıyla Taş Konak, Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehri ve Millet Bahçesi'yle bütünlük oluşturarak muhteşem görüntüler ortaya çıktı.

Vali Karaloğlu, "Fiskaya Şelalesi yeniden akıyor. Şehrimizin her bir köşesini, her bir değerini eski güzel günlerine kavuşturmak için gündüz gece demeden çalışıyoruz, çalışacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Seyir terası da yenilenecek

Şelale ile bütünlük arz eden seyir terasıyla ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının, hazırladığı proje Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca onaylandı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, proje kapsamında şelalenin üst kısmında eskiyen seyir terasını yenileyecek.

"Büyüklerimizin bize anlattığı gibi bugün şelalenin aktığını gördük"

Vatandaşlardan Ergün Aralan, şelalenin aktığını görünce sevindiklerini, şehrin merkezinde böyle bir şelalenin yer almasının güzel olduğunu söyledi.

Aralan, herkesi şelaleyi görmeye davet ederek, "Büyüklerimiz yıllar evvel anlatırdı. Şelale akarmış hep, bugün görmek kısmet oldu. Çok heyecan verici. Büyüklerimizin bize anlattığı gibi bugün şelalenin aktığını gördük." diye konuştu.

Dilan Bozkurt ise şelalenin yeniden aktığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, "Yapanların ellerine, emeklerine sağlık. Görsel olarak çok güzel. Suyun aktığını görmek huzur veriyor, insanı sakinleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da akar hale getirilen tarihi Fiskaya Şelalesi'yle muhteşem görüntüler ortaya çıktı
Diyarbakır'da akar hale getirilen tarihi Fiskaya Şelalesi'yle muhteşem görüntüler ortaya çıktı
Diyarbakır'da akar hale getirilen tarihi Fiskaya Şelalesi'yle muhteşem görüntüler ortaya çıktı
Diyarbakır'da akar hale getirilen tarihi Fiskaya Şelalesi'yle muhteşem görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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