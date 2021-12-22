Diyarbakır'da abdest alan vatandaşın 10 bin dolarını çalan hırsızlar yakalandı

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da pazarcılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşın camide abdest aldığı sırada cebinden yankesicilik suretiyle 10 bin dolarını çalan şahıslar polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Zanlılar sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken 10 bin Amerikan doları ise vatandaşa teslim edildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, yankesicilik olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik kapsamlı ve özverili çalışmalarda, Kayapınar ilçesinde cami içerisinde pazarcı bir esnafın abdest aldığı esnada 30 yıllık birikimi olan 10 bin dolarının yankesicilikle çaldırdığı tespit edilmesi üzerine şüphelilerin yakalanması için özel ekip kuruldu.

Polis ekipleri tarafından 42 Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kamera, 19 iş yeri ve şüphelilerin bindiği belediye otobüsüne ait görüntünün titizlikle incelenmesi sonucu toplam 24 suç kaydı bulunan C.E. ile 14 suç kaydı bulunan N.E., olduğu tespit edilmesiyle operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyondan şüpheliler, 10 bin Amerikan doları ile birlikte yakalanarak Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinden ardından sevk edildikleri Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

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