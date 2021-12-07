Diyarbakır'da 85 okula 35 bin kitap desteği

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesince, 85 okula 35 bin kitap dağıtıldı.

Kayapınar Belediyesi bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde, kitaplar okul yöneticilerine teslim edildi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak eğitim ve kültüre önem verdiklerini söyledi.

Çocukları geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını belirten Koç, bu kapsamda 2021 yılı başında "Kayapınar Okuyor" projesini başlattıklarını söyledi.

Proje kapsamında tüm okullarda 1. sınıfın dışındaki öğrencilerin derse girdiklerinde ilk 15 dakika kitap okuduğunu anlatan Koç, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi olan okullarımıza da kitap vereceğiz dedik. Bugüne kadar 70 bin kitap dağıttık. Bugün de 35 bin kitap dağıtıyoruz. Böylece tüm okullarımızın kitap sorunu giderilecek. Bu yıl içerisinde 9 Z Kütüphane yapıyoruz. Daha önce de 55 kütüphane yapmıştık. Okullarımızda kütüphane ve kitap sorunu olmayacak. Amacımız okuyan ve sorgulayan bir gençlik yetiştirmektir. Onları hayata en iyi şekilde hazırlamak, milli ve manevi değerlerine sahip bir nesil yetiştirmek için çalışıyoruz. İmkanlarımızı çocuk ve gençlerimiz için kullanıyoruz."

7. sınıf öğrencisi Yağmur Çağsal da okulda derse başlamadan ilk 15 dakikayı kitap okumaya ayırdıklarını dile getirdi.

Destekle kütüphanede kitap çeşitliliğinin fazla olacağını belirten Çağsal, "Kayapınar Belediyesine çok teşekkür ederiz. Bu kitaplarla kütüphanelerde çok yararlanıyoruz. İstediğimiz kitabı okuyabileceğiz." dedi.

7. sınıf öğrencisi Enes Erden ise kitap okumayı çok sevdiğini, okullarında bulunan kütüphaneden çok faydalandığını belirtti.

AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri

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