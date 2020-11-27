Diyarbakır'da 5 ayda 31 milyon 586 bin lira koronavirüs cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Diyarbakır'da 5 ayda 31 milyon 586 bin lira koronavirüs cezası

27.11.2020 14:19 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:23
Diyarbakır'da 5 ayda 31 milyon 586 bin lira koronavirüs cezası

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 31 bin 305 kişi ve işletmeye, 31 milyon 586 bin 339 lira idari para cezası uygulandı.

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 31 bin 305 kişi ve işletmeye, 31 milyon 586 bin 339 lira idari para cezası uygulandı.

Diyarbakır Valiliği'nce kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında ve yayımlanan genelgeler doğrultusunda yapılan denetimler sürüyor. 1 Haziran'da koronavirüsle mücadele sürecinin başlamasıyla hayata geçirilen uygulamaların ihlaline ilişkin, 31 bin 305 kişi ve işletmeye, 31 milyon 586 bin 339 lira idari para cezası uygulandı. Açıklanan verilere göre, en çok maske kullanmayanlara yönelik cezai işlemin yapıldığı tespit edildi. Maske kullanmayan 12 bin 764 kişiye 10 milyon 307 bin 191 lira idari para cezası verildi. Denetimler sırasında kapatılan 90 iş yerine 433 bin 200 lira ceza kesilirken, tedbirlere aykırı faaliyet gösteren 728 iş yerine ise 614 bin 547 lira para cezası verildi. 

16 BİN KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL ETTİ

65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubu ile farklı tarihlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı 16 bin 534 kişi tarafından ihlal edildi. Ekiplerce, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 6 milyon 186 bin lira idari para cezası verildi. Sosyal mesafe kurullarını uymayan 3 bin 748 kişiye 4 milyon 123 bin 627 lira, izolasyonu ihlal eden 1641 kişiye 54 milyon 72 bin 22 lira, parklarda yapılan denetimler sırasında 2 bin 96 işleme 1 milyon 756 bin 168 lira, yolcu taşıma kuralını ihlal eden 1115 araca 432 bin 53 lira, seyahat izni olmadan il dışına çıkan 13 kişiye 21 bin 724 lira, yurtlarda karantinaya alınan 916 kişiye 2 milyon 633 bin 400 lira ve belirlenen bölgelerde uygulanan sigara içme yasağını ihlal eden 7 kişiye de 6 bin 300 lira idari para cezası verildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Canlı yayında aşka geldiler! Fenomen Hanife Gürdal'ın ayladır beklediği hayali gerçek oldu
Canlı yayında aşka geldiler! Fenomen Hanife Gürdal'ın ayladır beklediği hayali gerçek oldu

- Diyarbakır
Diyarbakır'da 5 ayda 31 milyon 586 bin lira koronavirüs cezası
Diyarbakır'da 5 ayda 31 milyon 586 bin lira koronavirüs cezası
Diyarbakır'da 5 ayda 31 milyon 586 bin lira koronavirüs cezası
Diyarbakır'da 5 ayda 31 milyon 586 bin lira koronavirüs cezası
Diyarbakır'da 5 ayda 31 milyon 586 bin lira koronavirüs cezası
Diyarbakır'da 5 ayda 31 milyon 586 bin lira koronavirüs cezası
Diyarbakır'da 5 ayda 31 milyon 586 bin lira koronavirüs cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

İlgili Haberler

Eskişehir'de korona virüs tedbirlerine uymayan 31 kişiye 135 bin lira ceza
Eskişehir'de korona virüs tedbirlerine uymayan 31 kişiye 135 bin lira ceza
Son dakika haberi | 5 ayda maske takmayan 4 bin 82 kişiye para cezası kesildi
Son dakika haberi | 5 ayda maske takmayan 4 bin 82 kişiye para cezası kesildi
Son dakika haberleri | CHP'li Sirmen?e 13 milyon 658 bin lira ceza
Son dakika haberleri | CHP'li Sirmen?e 13 milyon 658 bin lira ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Bülent Ersoy Demet Akalın Funda Eryiğit
Spor Okan Buruk Deniz Türüç Burak Yılmaz Malcolm Thomas Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Bakan Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da 5 ayda 31 milyon 586 bin lira koronavirüs cezası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 14:23:40. #1.14#
title