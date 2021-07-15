Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri anısına "Spora Gel Vatan Turnuvası" yapıldı
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Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri anısına "Spora Gel Vatan Turnuvası" yapıldı

Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri anısına 'Spora Gel Vatan Turnuvası' yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, "Spora Gel" öğrencileri, 5 yıl önce hain darbe girişiminde vatan uğruna şehit düşen 251 yiğidin anısına düzenlenen turnuvada birbirleriyle yarıştı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, "Spora Gel" öğrencileri, 5 yıl önce hain darbe girişiminde vatan uğruna şehit düşen 251 yiğidin anısına düzenlenen turnuvada birbirleriyle yarıştı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, çocukların yaz tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla 18 farklı spor branşında 8-14 yaş arası çocuklar için başlattığı "Spora Gel" kurslarında eğitimler 20 bin öğrencinin katılımıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz şehitleri anısına 6 farklı branşta 7 bin 491 öğrencinin katılım gösterdiği ve 7 gün süren "Spora Gel Vatan Turnuvası" düzenledi.

Belediyeye ait spor tesislerinde gerçekleştirilen turnuvalarda 18 takım ve 346 bireysel branşta öğrenciler mücadele etti. Katılımcı tüm minik sporculara turnuva boyunca çeşitli ikramlar yapıldı, üzerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü simgeleyen tişörtler armağan edildi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Kesen, etkinlik sonunda tüm branşlarda 2'inci, 3'üncü olan takım ve sporculara hediye ve ödülleri verdi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, bireysel ve takım sporlarında birinciliğe uzanan miniklere, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin yapılacağı Kurşunlu (Fatih Paşa) Camii Meydanı'nda hediyelerini verecek. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri anısına 'Spora Gel Vatan Turnuvası' yapıldı
Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri anısına 'Spora Gel Vatan Turnuvası' yapıldı
Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri anısına 'Spora Gel Vatan Turnuvası' yapıldı
Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri anısına 'Spora Gel Vatan Turnuvası' yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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