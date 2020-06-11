Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

11.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:08

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 283'üncü gününe girdi.

Oturma eylemini başlatan ailelerden Süleyman Çetinkaya'nın ablası Zekiye Bozdağ, kardeşine kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceklerini söyledi.

"30 Ağustos 2019'da kardeşim HDP'liler tarafından kandırılarak dağa götürüldü. 3 Eylül 2019'da da biz bu eylemi başlattık. 283 gündür biz buradayız. Hiç bir şekilde vazgeçmedik, bekliyoruz." 0ifadelerini kullanan Bozdağ, kardeşine de güvenlik güçlerine teslim olma çağrısında bulundu.

Zekiye Bozdağ, "Kardeşim ne olur gel, teslim ol. Bizim dayanacak gücümüz kalmadı. Pişmansın biliyorum. Gelmek için fırsat arıyorsun. Bütün ailelerin çocuklarının gelmesini istiyorum. İnşallah buradaki bütün ailelerin çocuğu dağda kalmayacak. Hepsi beraber gelir teslim olur."

Dağa kaçırılan kızı Ceylan için Bursa'dan gelerek eyleme katılan anne Türkan Mutlu da 6 yıldır kızından haber alamadığını belirtti.

Çocuğuna kavuşan 13 ailenin yaşadığı duyguyu tatmak istediğini dile getiren Mutlu, kızının İstanbul'dan HDP Diyarbakır il binasına getirildiğini ve buradan terör örgütüne teslim edildiğini aktardı.

Türkan Mutlu, şöyle konuştu:

"Bu çocuklar HDP'nin aracılığıyla şu anda dağda. Benim çocuğum 6 yıldır orada. Hayatımızı, umudumuzu, hayalimizi elimizden aldılar. Bizi burada, çocukları da dağda mahkum ediyorlar. Evladımı istiyorum. Kızımı ne HDP'ye, ne PKK'ya bırakmayacağım."

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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