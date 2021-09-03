Diyarbakır annelerinin 3. yıla giren "evlat nöbeti"ne destek ziyaretleri sürüyor (2)
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Diyarbakır annelerinin 3. yıla giren "evlat nöbeti"ne destek ziyaretleri sürüyor (2)

Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Tasavvuf Vakfı Sakarya ve Kocaeli temsilcilikleri de ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Tasavvuf Vakfı Sakarya ve Kocaeli temsilcilikleri de ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Mevlana'nın "Gel ne olursan ol yine gel" sözünün yazılı olduğu ve dağa kaçırılan bazı çocukların isimlerinin bulunduğu tabloyu annelere hediye eden vakıf semazenleri, ney dinletisi ve sema gösterisi sundu.

Vakfın Sakarya Temsilcisi Cemil Güler, anne ve babalara destek olmak amacıyla geldiklerini söyledi.

Annelerin hüzünlerini ve evlatlarına kavuştukları zamanki sevinçlerini paylaştıklarını belirten Güler, şöyle dedi:

"7'den 70'e bütün camiamız her zaman Diyarbakır annelerinin yanındadır. Biz Türkiye'de dünya coğrafyasında nerede bir mazlum varsa onun yanında olmaya, nerede bir zalim varsa onun da karşısında durmayı kendimize görev tayin etmiş kişileriz. Her bir evlat geldikçe bu dava büyüdükçe bu konuda inşallah ülkenin gündeminden kalkacak."

Öte yandan, oturma eyleminde yer alan anne Saadet Ödümlü'nün kızı Arzu Ödümlü, annenin evladına çektiği hasreti anlatan bir şiir okudu.

Diyarbakır annelerinin 3. yıla giren 'evlat nöbeti'ne destek ziyaretleri sürüyor (2)
Diyarbakır annelerinin 3. yıla giren 'evlat nöbeti'ne destek ziyaretleri sürüyor (2)
Diyarbakır annelerinin 3. yıla giren 'evlat nöbeti'ne destek ziyaretleri sürüyor (2)
Diyarbakır annelerinin 3. yıla giren 'evlat nöbeti'ne destek ziyaretleri sürüyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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Diyarbakır annelerinin 3. yıla giren "evlat nöbeti"ne destek ziyaretleri sürüyor (2) - Haberler
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