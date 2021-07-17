Diyarbakır annelerini konu alan yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarını isteyen ailelerin eylemini konu alan 'Anne yüreği kazanacak' temalı resim, şiir ve deneme yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarını isteyen ailelerin eylemini konu alan 'Anne yüreği kazanacak' temalı resim, şiir ve deneme yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde evlat nöbetindeki aileler için Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen tarafından 'Anne yüreği kazanacak' temalı yarışma düzenlendi. Resim, şiir ve deneme kategorilerinden oluşan üç ayrı daldaki yarışmaya ilkokul ve lise düzeyindeki öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kayapınar ilçesindeki bir otelde düzenlenen ödül gecesine Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu , Sur Belediyesi Başkanvekili ve Kaymakam Abdullah Çiftçi, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, evlat nöbetindeki aileler ile vatandaşlar katıldı.Ödül töreninde konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, bir kadına ve anneye uygulanacak en büyük şiddetin yavrusundan zorla ayırmak olduğunu söyledi. Karaloğlu," Bir bireye veya insana yapılabilecek en büyük insan hakkı ihlali çocuk yaşta bir bireyi zorla götürüp silah altına almaktır. Peki bu kadar haklı bir mücadeleye toplumun yüzde yüzü neden hala destek olmaz. Ne diye Diyarbakır annesi buraya çıktığında şunlar bunlar bize destek olmadı der. Bundan daha haklı bir mücadele olabilir mi? Diyarbakır anneleri sadece kendi çocukları için mücadele etmiyor. Bugün neredeyse örgüte katılım sıfıra indi. Bu katılım sıfıra geldiyse yıllık 20'li sayılara düştüyse burada Diyarbakır annelerinin çok büyük katkısı var. Elbette güvenlik güçlerimizin ve devletimizin terörle kararlı mücadelesinin de buna katkısı var. Ama Diyarbakır annelerinin bu mücadelesi zulüm ve korku duvarını yıktı. Korku duvarı yok oldu bölgede" dedi.2 yıl önce kaçırılan oğlu Mustafa için eşi Rauf ile evlat nöbetini sürdüren Ayşegül Biçer, 3 Eylül 2021'de anne ve babaların eyleminin 3'üncü yılına gireceğini hatırlattı. Biçer, "Biz istiyoruz ki nasıl ki 15 Temmuz darbe gecesinde bütün meydanlara döküldük, feryatlarımızı ve çığlıklarımızı duyurduk. Hainler bizden korkarak kaçtı. İstiyoruz ki bu tarihte de bize güçlü bir destek gelmesi. Sadece Türkiye'de feryadımız duyulsun istemiyoruz. Tüm Avrupa ülkelerinde istiyoruz. Biz sadece kendi evlatlarımız için değil, Türkiye'nin geleceği için mücadele ediyoruz" diye konuştu.DHA'YA ÖDÜLProgramda, resim, şiir ve deneme dalında birinci gelen yarışmacıların ödülleri Vali Karaloğlu, Ali Yalçın ve Sur Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Abdullah Çiftçi tarafından verildi. Gecede, yaptığı haberler le Diyarbakır annelerinin sesini Türkiye'ye duyuran DHA'ya, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Ramazan Tekdemir tarafından plaket verildi.

Yarışmada birincilik ödülü alan şiirin okunduğu sırada bazı anneler gözyaşlarını tutamadı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek