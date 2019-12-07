Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

07.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:24

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde yaptıkları oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemi devam ediyor.

Kahramanmaraş'tan bir grup din görevlisi, Adana'dan Pozantı Esnaf Odası ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şubesi üyeleri, anneleri ziyaret ederek desteklerini iletti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şube Başkanı ve Kıbrıs gazisi Cuma Erdem, gazilerden oluşan 15 kişilik bir grupla çocuklarına kavuşmak ümidiyle oturma eylemi yapan annelere destek ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

Amaçlarının, annelerin acısını paylaşmak olduğunu kaydeden Erdem, annelerin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını dilediklerini belirtti.

Erdem, "Tek dileğimiz, bu hasretin bitmesi ve bir an önce annelerin evlatlarına kavuşmasıdır. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Bir anne ve baba için evlat acısı kadar kötü bir şey yoktur." dedi.

Pozantı Esnaf Odaları Başkanı Yunus Aytekin de üyeleriyle anneleri ziyaret ettiklerini dile getirdi.

"Annelerin hangi şartlarda ve hangi ortamda çocuklarını kaybettiklerini dinledik. Haber kanallarından dinlemekle buraya gelmek arasında bir fark olduğunu gördük. Duygulu anlar yaşadık." diyen Aytekin, herkesin buraya gelerek anneleri dinlemesi, tüm Türkiye'nin buradaki gerçekleri görmesi gerektiğini kaydetti.

Kahramanmaraş'tan gelen bir grup din görevlisi de ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okudu, annelerin çocuklarına kavuşması için dua etti.

Grup adına konuşan Muharrem Yeşilyurt, 96 gündür evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etmek için geldiklerini belirtti.

Yeşilyurt, "Biz, PKK'ya karşı ayağa kalkışı ve haykırışı takdir etmeye geldik. Onları burada kutlamaya geldik. İnşallah bir an önce evlatlarına kavuşurlar. Bu milletin kaderini değiştirmeye inşallah ön ayak olurlar. Dileriz, dağdaki yavruları da onların bu hallerini görüp, bir yolunu bulup bir an önce ailelerine kavuşur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA