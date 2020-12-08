Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için bekleyişini sürdürüyor
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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için bekleyişini sürdürüyor

08.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:14

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 463'üncü gününde devam ediyor.

Dağa kaçırılan kızı Şeyma için Bursa'dan gelerek eylem yapan anne Türkan Mutlu, üniversite öğrencisi kızının terör örgütünce kaçırıldığını, kızının hayallerinin yıkıldığını söyledi.

Hastalık ve soğuğa rağmen eylemlerine devam ettiklerini ifade eden Mutlu, şöyle konuştu:

"HDP ciğerimi benden koparıp götürdü. 7 yıldır evlat acısı çekiyorum. Kızımı almadan bu kapıdan kalkmam. Kızım orada, ben burada acı çekiyorum. Kızımı almadan buradan kalkmayacağım. Çocuğum üniversite öğrencisiydi, öğretmen olacaktı, Allah'a iyi bir kul olacaktı, annesine iyi bir evlat olacaktı. O, çocuklara eğitim verecekti. "

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan gelerek eyleme katılan anne İmmihan Nilifırka da oğlunun HDP tarafından kaçırıldığını ve hayallerinin çalındığını vurguladı.

Oğlunu HDP'den isteyen Nilifırka, "Gençlerimizi kandırıyorlar, dağa kaçırıyorlar. Benim oğlumun hayalleri vardı. Oğlumun hayalini çaldılar, gençliğini çaldılar, ömrünü çaldılar. Bizi de mahvettiler. Aileye darbe vuruyorlar. Biz perişanız." ifadelerini kullandı.

Nilifırka, evladının güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak "Arkadaşlarına da söyle. Birbirinize haber verip gelin devlete ve adalete teslim olun." dedi.

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için bekleyişini sürdürüyor
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için bekleyişini sürdürüyor
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için bekleyişini sürdürüyor
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için bekleyişini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
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