DİYARBAKIR - Adalet Bakanı Gül, çeşitli ziyaretlerde bulundu
AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Ulu Camii etrafında vatandaşlar ile sohbet etmesi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün esnaf ziyaretinde bulunması Adalet Bakanı Gül'ün Diyarbakır Valiliği ziyaret etmesi Adalet Bakanı Gül'ün Diyarbakır Adliyesini ziyaret etmesi Adalet Bakanı Gül'ün Diyarbakır AK Parti...
DİYARBAKIR (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Ulu Camii etrafında vatandaşlar ile sohbet etmesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün esnaf ziyaretinde bulunması
Adalet Bakanı Gül'ün Diyarbakır Valiliği ziyaret etmesi
Adalet Bakanı Gül'ün Diyarbakır Adliyesini ziyaret etmesi
Adalet Bakanı Gül'ün Diyarbakır AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etmesi DİYARBAKIR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, esnaf ziyaretinde bulundu ardından Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti.