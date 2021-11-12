DİYARBAKIR - Adalet Bakanı Gül, çeşitli ziyaretlerde bulundu - Haberler
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DİYARBAKIR - Adalet Bakanı Gül, çeşitli ziyaretlerde bulundu

AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Ulu Camii etrafında vatandaşlar ile sohbet etmesi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün esnaf ziyaretinde bulunması Adalet Bakanı Gül'ün Diyarbakır Valiliği ziyaret etmesi Adalet Bakanı Gül'ün Diyarbakır Adliyesini ziyaret etmesi Adalet Bakanı Gül'ün Diyarbakır AK Parti...

DİYARBAKIR (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Ulu Camii etrafında vatandaşlar ile sohbet etmesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün esnaf ziyaretinde bulunması

Adalet Bakanı Gül'ün Diyarbakır Valiliği ziyaret etmesi

Adalet Bakanı Gül'ün Diyarbakır Adliyesini ziyaret etmesi

Adalet Bakanı Gül'ün Diyarbakır AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etmesi DİYARBAKIR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, esnaf ziyaretinde bulundu ardından Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti.

DİYARBAKIR - Adalet Bakanı Gül, çeşitli ziyaretlerde bulundu

DİYARBAKIR - Adalet Bakanı Gül, çeşitli ziyaretlerde bulundu

DİYARBAKIR - Adalet Bakanı Gül, çeşitli ziyaretlerde bulundu

Diyarbakır'da hayvanlar tarafından parçalanmış erkek cesedi bulundu

Diyarbakır'da hayvanlar tarafından parçalanmış erkek cesedi bulundu

 Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilere 750 lira verilmesi için başvurular başladı

Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilere 750 lira verilmesi için başvurular başladı

AA / Ahmet Alican Koç - Son Dakika Haberleri

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