DİYARBAKIR AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Vali Karaloğlu'na ziyaret AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Vali Karaloğlu'na ziyaretDİYARBAKIR'a gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet, Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Vali Karaloğlu'na ziyaret

DİYARBAKIR'a gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet, Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ve beraberindeki heyet, sabah saatlerinde Diyarbakır'a geldi. Vali Karaloğlu'nu makamında ziyaret eden ve şeref defterini imzalayan Berger ve heyeti daha sonra günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Berger ve beraberindekilerin kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştireceği öğrenildi.

Kaynak: DHA