Diyarbakır'a atanan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, basın mensuplarıyla vedalaştı
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Diyarbakır'a atanan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, basın mensuplarıyla vedalaştı

Diyarbakır'a atanan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, basın mensuplarıyla vedalaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Afyonkarahisar Gazeteciler Derneği'ni ziyaret ederek basın mensuplarıyla vedalaştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Afyonkarahisar Gazeteciler Derneği'ni ziyaret ederek basın mensuplarıyla vedalaştı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mustafa Çelenk, Afyonkarahisarlı basın mensupları ile bir araya gelerek vedalaştı. Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt, Diyarbakır'a atanan Başsavcı Çelenk'in Afyonkarahisar'da önemli başarılara imza attığını söyledi.

"Görevimizi en iyi şekilde yapacağız"

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ise, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı görevine kendisini layık gören devlet büyüklerine teşekkür ederek, "İnşallah bizi göreve layık görenlerin yüzünü kara çıkarmadan, emaneti yere düşürmeden Diyarbakır ilimizdeki görevimizi de en iyi şekilde yaparak, sağlıkla ayrılmak nasip olur. Afyonkarahisar Cemiyet Başkanı Sayın Sezer Küçükkurt'u göreve seçildiği için kutluyor, şahsıma yönelik iyi dilekleri için teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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