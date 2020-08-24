DİYARBAKIR 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde ayak tenisi
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DİYARBAKIR 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde ayak tenisi

3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde ayak tenisiDİYARBAKIR'da koronavirüs salgını nedeniyle spordan uzak kalan çocuklar için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce 'Altın ayaklar yarışıyor' sloganıyla 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi'nde ayak tenisi turnuvası düzenlendi.

24.08.2020 09:23 | Son Güncelleme: 24.08.2020 09:31

3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde ayak tenisi

DİYARBAKIR'da koronavirüs salgını nedeniyle spordan uzak kalan çocuklar için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce 'Altın ayaklar yarışıyor' sloganıyla 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi'nde ayak tenisi turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce koronavirüs salgını sürecinde spordan uzak kalan gençler ve çocuklar için 'Altın ayaklar yarışıyor' sloganıyla düzenlenen ayak tenisi turnuvasının 8'inci etabı UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirildi. Görevlilerce 3 yapay sahanın kurulduğu tarihi kalede uzman antrenörler eşliğinde müsabakalar düzenlendi. Aileleriyle gezmeye gelen çocukların da katıldığı turnuva, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleşti. Uzman antrenörler tarafından izlenen sporculardan yetenekli olanlar ayrıca lisanslı sporcu olarak ülkeye kazandırılacak. Şu ana kadar 1500 çocuğun faydalandığı ayak tenisi, kentin tarihi yerlerinde 10 etapta tamamlanacak. Etkinliğin sonunda il müdürlüğünce müsabakalara katılanlara madalya ve plaket verildi.

'GİTTİĞİMİZ HER YERDE YETENEK TARAMASI YAPIYORUZ'

Antrenör Zeynep Çobanoğlu, normalde bu tür etkinlikleri tesislerinde düzenlediklerini ancak hem sporu çocukların ayağına götürmek hem de Diyarbakır'ın tarihi güzelliklerini ön plana çıkarmak amacıyla böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi. Çobanoğlu, "İlk etabı tarihi Keçi Burcu'nda yaptık. 8'inci etapta tarihi Zerzevan Kalesi'ni tercih ettik. Zerzavan Kalesi bilindiği üzere Roma İmparatorluğu'ndan kalan bir yapı. Son yapılan arkeolojik kazılarda asur döneminden kalan bir yapılar nedeniyle de dikkatimizi çekti. Kültürü ve sporu birleştirmek istedik. Çocuklar için de bir farkındalık oldu. Çocuklar televizyondan, kitaplardan okuduğu yapıları birebir inceleme şansı yakaladı. Burada Doç. Dr. Aytaç Coşkun, çocuklara gerekli bilgileri verdi. Yeni yapılan keşifleri de gösterdi. Hem kültürel hem de sportif bir etkileşim oldu. Çok mutluyuz. Keyifli geçiyor ve çocuklar da mutlu. Hedefimiz 2 bin öğrenciye ulaşmak. Yaklaşık bin 500 çocuğa ulaştık. Gittiğimiz her yerde de yetenek taraması yapıyoruz" dedi.

'TARİHİ ESERLERDE SPOR ÇOK GÜZEL'

Ayak tenisi oynayan Zeynep Su Güzel, ayak tenisini ilk kez oynadığını dile getirerek, "Zerzevan Kalesi çok güzel. Keşke her gün gelebilseydik. Tarihi eserlerde oynamak çok güzel" diye konuştu. Muhammed Çobanoğlu da ayak tenisini çok sevdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Futbol daha güzel ama futboldan sonra ikincisi bu oldu diyebiliriz. Çok güzel bir oyun. Kurallarını da öğrendim. Çok hoşuma gitti." Rize'den gelen Leyla Akkaya da, Zerzevan Kalesi'ne ilk defa geldiğini anlatarak, "Tarihimizin öne çıkması çok güzel. Bizimle gelen çocuklar da ayak tenisi oynuyorlar ve çok eğleniyorlar. Çok güzel bir etkinlik olmuş, teşekkür ederiz. Çocuklara bir değişiklik oldu. Pandemiden dolayı uzun zamandır dışarıya çıkamıyorlardı" dedi.

DİYARBAKIR 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde ayak tenisi

Kaynak: DHA

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