Diyanet-Sen Genel Başkanı Bayraktutar: "Bu Ülkeye Kast Edenler Çanakkale'ye Ne Niyetle Gelmişse, 15...

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, "Bu ülkeye kast edenler Çanakkale'ye ne niyetle gelmişse, 15 Temmuz'da ortaya çıkan satılmış hainler o niyetin devamıdır" dedi.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Bayraktutar yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün esaretin hiç bir çeşidine boyun eğmemesi, özgürlüğüne düşkünlüğündendir. Boyunduruk altına alınmış, örselenmiş, işgallere ses çıkarmamış milletlerin aksine, bu vatanın evlatlarına asla gem vurulamamıştır, vurulamayacaktır. Küfrün tek millet olduğunu bildiğimiz ve gördüğümüzden beri, hainin sadece dışarıda aranmayacağını gördüğümüzden beri, vatan uğruna gözünü kırpmayana yoldaş olacağımıza, vatanına ihanet edeni çıplak ellerimizle dahi boğacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizler atalarımızla ne kadar gurur duyarsak azdır. Bizler tarihimizi, geçmişte yaşamış olduklarımızı yarınlarımıza anlatmakta mükellefiz. Tarihini bilmeyen bir milletin tarihini, başka milletler yazar! Geçmişte tarih kitaplarımızı işgal eden, atiyi bugüne farklı yansıtmaya çalışan hainler olmuştur. Geçmişte okullarımızda okunan ve okutulan kitaplar Abdulhamit'e Kızıl Sultan hitabıyla yaklaşmıştır. Siyonizmin kölesi gibi adeta Yahudilerin istediklerini dillendirmişlerdir" ifadesini kullandı.

15 Temmuz destanı bu milletin unutamayacağı derin izlerle dolu olduğunu belirten Bayraktutar, "Malazgirt'i bize yurt edinen Alparslan'ın emanetine ihanet edenlere, 15 Temmuz en büyük cevaptır. Unutmamalıyız ki bu ülkeye kast edenler Çanakkale'ye ne niyetle gelmişse, 15 Temmuz'da ortaya çıkan satılmış hainler o niyetin devamıdır" diye konuştu.

Bayraktutar, "Kahramanlığımızın beslendiği kaynak kitabımızın eşsiz yol haritasındaki işaretleridir. ve bizlerde o yol haritasının birer bekçisiyiz. Zannetmeyin ki savaşlar sadece silahlarla olur, bir ananın evladını cepheye uğurlaması ve ardından duaya sığınması en büyük silahıdır. Peygamber ocağında vatanını koruyan yiğitlerin elindeki silah kadar onlara güç veren bu milletin duasıdır. Mazlumun çaresizliğine koşan bu millet, mazlumun duasıyla yol almıştır. Bizler manevi zırhımızı kuşanarak her zaman milletimizin emrinde olacağız. Bizim silahımız duamızdır. Bizim bağımsızlığımız ezanımızdır. Bizim varlık sebebimiz bizi bir arada tutan imanımızdır. Bu sebeple Malazgirt Meydan Muharebesi'ndeki kahramanların torunları olarak, Çanakkale Savaşı'ndaki ataların varisleri olarak, devletimiz uğruna her daim ayakta, her daim dimdik kıyamda durmalıyız. Allah devletimize, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza, toprağımıza zeval vermesin" şeklinde konuştu. - ANKARA