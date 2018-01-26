Diyanet İşleri Başkanı'ndan taziye ziyareti

KİLİS - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kilis'te camiye atılan roket sonucu şehit olan 2 sivil vatandaşın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Kilis ziyareti kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suriye'den teröristler tarafından atılan roketin camiye düşmesi sonucu şehit olan Muzaffer Aydemir ve Suriye vatandaşı Tarık Tabbak'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Erbaş'a, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile Kilis Müftüsü Mahmut Karatepe de eşlik etti.

İlk olarak 72 yaşındaki Muzaffer Aydemir için kurulan taziye çadırını ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, burada aile bireylerine taziye dileklerini iletti. Okunan Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından Erbaş, dua ederek, sivil şehidin çocuklarına Kuran'ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti.

Erbaş ve beraberindekiler daha sonra aynı saldıra hayatını kaybeden Suriye vatandaşı 27 yaşındaki Tarık Tabbak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Burada Baba Abdo Tabbak'a taziyelerini ileten Erbaş, başsağlığı diledi. Burada da yapılan duaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, acılı babaya Türk Bayrağı ve Kuran'ı Kerim takdim etti.

Erbaş, ayrıca aynı saldırıda yaralananları da tedavi gördükleri Kilis Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.