- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Yaz Kur'an Kursları açılışına katıldı

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş," Çocuklarımızın hem fiziksel hem de ruhsal ve duygusal gelişimleri için üzerimize düşen sorumlulukların farkında olmaya ve onları gerçekleştirmeye mecburuz. Bu sebeple onların kariyer gelişimlerinin yanı sıra maddi ve manevi yönden de yetişmelerini sağlayacak fırsatlar sunmalı ve imkanlar hazırlamalıyız. Bu hafta itibariyle çocuklarımız, ülkemizin her köşesinde camilerimizi şenlendirecekler. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ile tanışacak, onu okumayı öğrenecekler. Körpe dimağlarını hakikat membaı Kur'an'la besleyecekler ve tertemiz fıtratlarını ilelebet Kur'an'la koruyacaklardır inşallah" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı"na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleşen programa; Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, ve davetliler katıldı.

Çocuklarımızın hem fiziksel hem de ruhsal ve duygusal gelişimleri için ailelere düşen sorumluluklar olduğunu söyleyen Erbaş," Bu sebeple onların kariyer gelişimlerinin yanı sıra maddi ve manevi yönden de yetişmelerini sağlayacak fırsatlar sunmalı ve imkanlar hazırlamalıyız. Bu hafta itibariyle çocuklarımız, ülkemizin her köşesinde camilerimizi şenlendirecekler. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ile tanışacak, onu okumayı öğrenecekler. Körpe dimağlarını hakikat membaı Kur'an'la besleyecekler ve tertemiz fıtratlarını ilelebet Kur'an'la koruyacaklardır inşallah" dedi.

Yaz Kur'an Kurslarının önemli fırsat olduğuna dikkat çeken Erbaş, "Kur'an kursları, çocuklarımıza karşı söz konusu sorumluluklarımızı yerine getirme noktasında bizlere sunulmuş büyük bir fırsattır. Yaz Kur'an kursları, doğru dini bilginin doğru bir yöntemle çocuklarımıza aktarıldığı ve ülkemizin en ücra köylerinden en büyük şehirlerine kadar her çocuğun kolaylıkla ulaşabildiği kıymetli bir imkandır. Zira ülkemizin her köşesinde yer alan doğal birer mektep olarak, bu imkana en güzel mekan olan camilerimizin kapıları, çocuklarımız için ardına kadar açıktır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler, üzerimize düşen sorumluluğun ve omuzlarımızdaki yükün farkındayız. Bu yüzden tertemiz bir fıtratla dünyaya gelen her bir çocuğumuzun kendisiyle, Rabbiyle, ailesiyle, toplumla, çevreyle barışık ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerinin gayreti içerisindeyiz "diye konuştu.

Çocukların yaz Kur'an Kurslarında sıkılmadan vakit geçirebileceğini söyleyen Erbaş, "Elbette çocuklarımızın tatil döneminde olduklarının farkındayız. Bu yüzden bütün ders materyallerimizi, motivasyon merkezli bir yaklaşımla, çocuklarımızın seviyesini, ilgisini, beklentisini, yaşını, yeteneğini, bilgisini dikkate alarak hazırlandı. Böylece çocuklarımız hem yeni şeyler öğrenecekler hem de daha önce temel olarak öğrendikleri bilgilerini test edip yanlışları varsa düzelterek eksiklerini tamamlayacaklardır" ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinden çocukların da olumsuz etkilendiğini kaydeden Erbaş, "İçinde bulunduğumuz zorlu salgın süreci sebebiyle çocuklarımız bir yıldan fazla bir süre yüz yüze eğitim imkanından uzak kaldılar. Biliyoruz ki okullar, çocuklar için sadece bir öğretim yuvası değildir. Aynı zamanda, onların sosyalleşmesi, zihinsel ve duygusal gelişimleri için de önemli bir fonksiyon icra etmektedir. Nitekim çocukların gerek sosyalleşme, gerekse zihinsel ve duygusal gelişmeleri bağlamında fiziksel aktivitelerin yeri yadsınamaz Dolayısıyla okuldan ve akranlarından uzaklaşmalarına sebep olan salgın sürecinin çocuklar için hiç de kolay olmadığın ifade etmek isterim. Bu doğrultuda sevgi, ilgi, oyun ve bilgi düzleminde yürüteceğimiz bir eğitim programıyla yaz Kur'an kurslarımız, yavrularımızın sıkılmalarına mahal vermeden bu zor süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalarını da sağlayacaktır" dedi.

Yaz Kur'an kurslarında çocukların, bir yandan temel dini bilgileri, ibadetleri ve ahlaki değerleri öğrenerek ruhlarına hakikat tohumları ekeceğini diğer yandan da cami ve cemaat kültürüyle tanışarak hayatlarının temel değerlerini inşa edeceklerini söyleyen Erbaş," Birliği, beraberliği, yardımlaşmayı, kardeşliği, saygıyı, sevgiyi, dürüstlüğü, paylaşma ve dayanışma ahlakını bizzat yaşayarak öğreneceklerdir. Bizler de bu imkanı sağlayarak onlara değerli bir miras bırakmış olacağız. Göz aydınlığı yavrularımızın yüce dinimiz İslam'ı, kitabımız Kur'an'ı, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)'i ve onun ahlakını öğrenmelerini sağlamanın sevincini yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın hem fiziksel hem de ruhsal ve duygusal gelişimleri için üzerimize düşen sorumlulukların farkında olmaya ve onları gerçekleştirmeye mecburuz" diyen Erbaş" Bu sebeple onların kariyer gelişimlerinin yanı sıra maddi ve manevi yönden de yetişmelerini sağlayacak fırsatlar sunmalı ve imkanlar hazırlamalıyız. Zira çocuklarımızın; dinini, tarihini, toplumunu, medeniyetini tanıması ve daha iyi bir gelecek inşa etmeleri için bu bir zorunluluktur. Bu yüzden çocuklarımızı maddi-manevi her yönden yetiştirmenin ve geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içerisinde olmalıyız" diye konuştu.

Çocukların cami kültürü ile tanışmasının önemine değinen Erbaş, "Ömür son derece kısa ve hızla tükenmektedir. Bugün var, yarın yokuz. Yokluğumuzda camideki yerimizin boş kalmaması için sahip olduğumuz değerleri henüz yaşarken güzel bir üslupla nesillerimize aktarmamız gerekmektedir. Çocuklar, İslam ahlakının sabır, nezaket, zarafet ve hoşgörü gibi birçok güzel hasletini sizin şahsınızda öğreneceklerdir. Onlara karşı tutum ve davranışlarımızda bu gerçeği asla aklımızdan çıkarmayalım. Çocuklarımızı takdir ve teşvik ederek onların camiye gelmelerine ve camiyi sevmelerine katkı sağlamalıyız. Hocalarımız çocuklara cami adabından mutlaka bahsedeceklerdir. Fakat onlar, yine de her fırsatta koşup oynayacaklar, gülüp eğlenecekler. Tabii ki onlardan bir yetişkin tavrı beklemek doğru değildir. Bırakın, camide neşeli olsunlar. Onları cennet çiçekleri olarak görelim ve yaramazlıklarını sabırla, anlayışla ve sevgiyle karşılayalım. Onlara Peygamber Efendimizin çocuklara davrandığı gibi davranalım" diye konuştu.

Her çocuğun özel olduğunu ve onlara karşı hoşgörülü olunması gerektiğine dikkat çeken Erbaş," Bu noktada onlar için iyi bir örnek olmanın, yapılabilecek en kolay ve etkili eğitim yöntemi olduğunu unutmamalıyız. İslam'a dair anlattığımız ve öğrettiğimiz bütün güzellikleri çocuklarımız bizzat bizim sözlerimizde, davranışlarımızda ve hayatımızda görmelidir" şeklinde konuştu.

Miniklerin okuduğu Kur'an- ı Kerim tilaveti ile başlayan programda 4- 6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerin hazırladığı gösteri de izlendi. Ardından çocuk korusu ilahiler seslendirdi ve hadisler seslendirilip şiirler okundu.

