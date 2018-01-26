Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Taziye Ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kilis'te camiye atılan roket sonucu hayatını kaybeden 2 vatandaşın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Kilis ziyareti kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suriye'den teröristler tarafından atılan roketin camiye düşmesi sonucu hayatını kaybeden Muzaffer Aydemir ve Suriye vatandaşı Tarık Tabbak'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Erbaş, ilk olarak 72 yaşındaki Muzaffer Aydemir için kurulan taziye çadırını ziyaret ederek aile bireylerine taziye dileklerini iletti. Okunan Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, dua etti. Yapılan duanın ardından Erbaş, Aydemir'in çocuklarına Kuran'ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti.

Erbaş ve beraberindekiler daha sonra aynı saldırırda hayatını kaybeden Suriye vatandaşı 27 yaşındaki Tarık Tabbak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Baba Abdo Tabbak'a taziyelerini ileten Erbaş, başsağlığı diledi. Burada da yapılan duaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, acılı babaya Türk bayrağı ve Kuran'ı Kerim takdim etti.

Erbaş, ayrıca aynı saldırıda yaralananları da tedavi gördükleri Kilis Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile Kilis Müftüsü Mahmut Karatepe de eşlik etti.

(Cahit Özçelik - Emrah Kızıl - Lider Olgun/İHA)