Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan ramazan ayı mesajı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan ramazan ayı mesajı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan ramazan ayı mesajı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, herkesin ramazan aynın rahmet ikliminden azami derecede istifade etmesi gerektiğini belirterek, "Ramazanın maneviyatını, evlerde aile bireylerimizle birlikte yaşamaya özen gösterelim." çağrısında bulundu.

Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, herkesin ramazan aynın rahmet ikliminden azami derecede istifade etmesi gerektiğini belirterek, "Ramazanın maneviyatını, evlerde aile bireylerimizle birlikte yaşamaya özen gösterelim." çağrısında bulundu.

Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, insanların hayatına sayısız güzellikler katan ramazan ayının, kalplerde, evlerde ve yeryüzünde eşsiz bir manevi atmosfer oluşturduğunu belirtti.

Ramazan ayında yapılan zekat, fitre, ikram, infak ve sadaka gibi ibadetlerle, Müslümanlar arasında paylaşma ve dayanışma bilincinin güçlendiğine, kardeşlik ve dostluk duygularının daha da pekiştiğine dikkati çeken Erbaş, "Merhametin, sekinetin ve bereketin yeryüzüne sağanak misali indirildiği ramazan ayı, bizleri hayatın gündelik meşgalelerinden bir nebze olsun uzaklaştırıp kendi ruh dünyamıza yöneltmekte, bizlere sabır, şükür, kanaat ve ilahi takdire teslimiyet hususunda güçlü bir irade eğitimi sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Yaşanan salgın nedeniyle ramazan ayının buruk bir şekilde karşılandığını dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu durum, elbette bizleri ümitsizliğe ve karamsarlığa düşürmeyecektir. Bizler inanıyoruz ki, her zorluğun ardından mutlaka kolaylıklar vardır. Bizlere düşen, yaşadığımız bütün sıkıntıların birer imtihan vesilesi olduğu bilinciyle, bu geçici dünyada bir mümine yakışır şekilde vakur ve asil bir duruş sergilemektir, içinde bulunduğumuz bu hassas süreçle ilgili üzerimize düşen sorumluluğu harfiyen yerine getirip, gerekli tüm tedbirleri alarak ramazan ayını mümkün olan en güzel şekilde ihya etmektir. Bu sebeple zorlukların ve sıkıntıların ancak Allah'ın yardımıyla aşılacağına inanarak hayatımızın merkezine rıza-ı bariyi, Kuran-ı Kerim'i ve sünnet-i seniyyeyi yerleştirmeliyiz. Umudumuzu ve direncimizi kaybetmeksizin gerekli tedbirleri aldıktan sonra sabır, sebat, azim ve tevekkül değerlerine sarılıp, ilahi iradeye teslim olmalıyız. Ramazan ayının rahmet ikliminden azami derecede istifade ederek, kendimizle yüzleşmeli, tefekkür, tezekkür ve ibadetle Rabb'imizin merhametine iltica etmeliyiz. Allah'ın kudreti ve inayetiyle en sıkıntılı zamanların bile nice güzelliklere vesile olabileceğini asla unutmayalım."

-"Ramazan ayı fırsata dönüştürülmeli..."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hayatın yeniden gözden geçirilmesi, aile bağlarının güçlendirilmesi ve çocuklara İslam ahlakının öğretilmesi noktasında ramazan ayının fırsata dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Ali Erbaş, "Ramazanın maneviyatını, evlerimizde aile bireylerimizle birlikte yaşamaya özen gösterelim. İbadetlerimizi hep birlikte yapmaya ve namazlarımızı evimizde de olsa mümkün mertebe cemaatle kılmaya çalışalım. Çocuklarımıza sahurun bereketini, iftarın sevincini, teravih namazının huzurunu ve mukabelenin neşesini evlerimizde en güzel şekilde yaşatmanın gayreti içerisinde olalım. Evlerimizi birer mektebe dönüştürerek ramazanı anlamlı ve unutulmaz kılan birçok güzelliği daha fazla hissedelim." tavsiyesinde bulundu.

Başkan Erbaş, ramazan ayının gönüllere ferahlık, huzur, evlere bereket ve sevinç, Türkiye ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Vladimir Putin Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Fatih Terim Ali Palabıyık Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Köpek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan ramazan ayı mesajı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 14:50:36. #1.16#
title