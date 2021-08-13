Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulunduDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gitti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gitti.

Başkan Erbaş, Bozkurt Yeni Camii'nde "Gün, Birlikte Yaralarımızı Sarma Günüdür" başlıklı hutbe irad etti ve Cuma namazı kıldırdı.

Namazın ardından ilçede selden etkilenen vatandaşlarla görüşen Başkan Erbaş, onlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Erbaş, sahada görev yapan ekiplere de görüşerek onlara kolaylıklar diledi.

Başkan Erbaş, ayrıca selden zarar gören Bozkurt Merkez Camii'nde incelemelerde bulundu. Sel nedeniyle yıkılan Süleymaniye Kız Kur'an Kursu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretlerde Başkan Erbaş'a Kastamonu İl Müftüsü Mustafa Bilgiç eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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