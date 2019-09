Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kerbela'nın bize öğrettiği beraberlik, vahdet ve kardeşliktir"

09.09.2019 14:45

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kerbela'nın bize öğrettiği en büyük mesaj birlik, beraberlik, vahdet ve kardeşliktir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, muharrem ayı ve Kerbela olayının yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, Müslümanlara düşen en hayati ve tarihi görevin Kerbela'yı doğru okumak, anlamak ve dersler çıkarmak olduğunu ifade etti. Erbaş, "Kerbela'nın bize öğrettiği en büyük mesaj birlik, beraberlik, vahdet ve kardeşliktir" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yayımladığı mesaj şöyle:

"Bugün Hz. Peygamber'in (s.a.s.) diliyle 'Allah'ın ayı' olan muharremin 10'uncu günü Aşüra'nın ve özellikle hicri 61 yılını kıyamete kadar hüzün yılı olarak zihin ve gönüllere kazıyan Kerbela'nın yıl dönümüdür. Allah'a ve Rasulüne iman eden, yüreğinde ehl-i beyt sevgisi taşıyan bütün müminleri derinden yaralayan Kerbela; bölgesi, kültürü, mezhep ve meşrebi ne olursa olsun bütün Müslümanları tarifsiz acılara gark etmiş, Hz. Hüseyin'i müminlerin kalbine nakşederken, ona ve yakınlarına bu zulmü reva görenleri tarihe ve vicdanlara mahküm etmiştir. Bu yönüyle Kerbela; tevhidin ve vahdetin, ma'büda itaatin ve mahlüka merhametin sembol ismi, şehadetiyle insanlığa hayat veren Hz. Hüseyin'in iyilik muradına yüreklerimizle ve irademizle karşılık verdiğimiz bir hazan mevsimidir. Mazlumların sığınağı Hz. Hüseyin'in şahsında bayraklaşan hak, hukuk, adalet ve merhamet erdemine bağlılığımızın yürek yakan nişanesidir. Yeryüzünde zulüm ve nefret yerine merhamet ve muhabbet, düşmanlık ve husumet yerine dostluk ve kardeşlik mücadelesinin destanıdır. Rabbimize giden yolda şehadet, inananlar için asalet, zulme ve zalime karşı kamet, hakkı batıldan üstün tutanlar için her daim bir istikamet muştusudur. Hüseyni bir tecessüme ihtiyacımızın her geçen gün arttığı, insanlığın gönül havzasının Kerbelaya dönüştüğü, Yezidi ateşin etrafımızı çepeçevre sardığı bir zaman diliminde, yüreklerimizi yangın yerine çeviren bu elim hadise esasında büyük bir şuur, feraset ve basiret için trajik bir vesikadır. Bugün Kerbela'nın acısını kalbinin derinliklerinde yaşayan Müslümanlara düşen en hayati ve tarihi görev Kerbela'yı doğru okumak, doğru anlamak ve doğru dersler çıkarmaktır. Bu açıdan Kerbela'nın bize öğrettiği en büyük mesaj birlik, beraberlik, vahdet ve kardeşliktir. Dolayısıyla Kerbela, ümmetin her bir ferdinin kalbini birleştirip tek bir kalbe ve tek bir vicdana dönüştürmelidir. Eğer bu mesajı hayata dönüştürmezsek İslam coğrafyasında hüznün ve matemin en acılı hikayeleri yaşanmaya devam edecektir. Nitekim bugün Halep'ten Yemen'e birçok İslam diyarında her gün gördüğümüz manzara ve yaşanan acılar, tutulan matemler yüreklerimizi Kerbela'ya çevirmektedir."

Kerbela'yı anlamanın Hz. Hüseyin'i iyi tanımak olduğunu ifade eden Erbaş, "Zira onun yolu, Allah'ın elçisi Muhammed Mustafa'nın yoludur. Hz. Hüseyin'i sevmek ise onun şahsında somutlaşan erdemleri ve destanlaşan değerleri yaşama ve yaşatma gayreti içinde olmaktır. Bu ideal gerçekleştiğinde sadakat, vefa, samimiyet gibi ahlaki erdemleri insanlıkla buluşturan, adaleti yücelten, haksızlığa asla razı olmayan, her daim mazlumdan ve doğrudan yana tavır alan bir anlayış yeryüzüne hakim olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri ile birlikte Bedir'den Çanakkale'ye, İstiklal mücadelemizden 15 Temmuz'a, mukaddesat uğrunda, hak-hakikat yolunda en aziz varlığı olan canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet ve hürmetle yad ediyor, asırlardan beri Hz. Peygamber ve ehl-i beyt muhabbetiyle kenetlenen aziz milletimizin barış, huzur, güven, karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde yaşamaya devam etmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum" dedi.

