Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kayseri'de
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kayseri'de

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kayseri'de
Demirören Haber Ajansı / Metin Değirmenci - Haberler | Güncel

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, akraba ziyareti için Kayseri'ye geldi.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, akraba ziyareti için Kayseri'ye geldi.

Yeşilhisar ilçesine gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İlçe Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Halit Taşyapan ile görüştü. Camii Kebir'de cemaatle birlikte öğle namazı da kılan Ali Erbaş, "Ülkemizin en güzel ilçelerinden olan Yeşilhisar'da bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Bugün bir akraba ziyareti için buradayım. Bu vesileyle merkez camimizde cemaatimizle birlikte namaz kıldık. Burada ilçemizin yöneticileriyle bir araya geldik. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yeşilhisar'daki kardeşlerimize selam ediyorum. Bizim için gençlik çok önemli. Yeşilhisar'da gençlere yönelik neler yapabiliriz, hangi projeleri gerçekleştirebiliriz, bununla ilgili müzakerelerde bulunduk. Hem kaymakamımızın hem de belediye başkanımızın projelerini dinledim. Çok mutlu oldum. İnşallah geleceğimiz daha güzel olur, milli ve manevi duygularına bağlı bir nesil bırakırız" dedi.


Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kayseri'de

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Metin Değirmenci

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