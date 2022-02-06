Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rıfat Feyziç'e Menşur verdi

Huzeyfe Tarık Yaman

ANKARA (İHA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Karadağ İslam Birliği (Meşihatı) Başkanlığına seçilen Rıfat Feyziç'in 'Menşure Töreni'ne katıldı. Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da tarihi Osamanagiç Camii'nde düzenlenen törende Başkan Erbaş, Feyziç'e cübbesini giydirdi, menşur verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Karadağ İslam Birliği (Meşihatı) Başkanı seçilen Rıfat Feyziç'in 'Menşure Töreni'ne katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da TİKA tarafından 2012 yılında restore edilen tarihi Osamanagiç Camii'nde düzenlenen törende, geçtiğimiz Kasım ayında Karadağ İslam Birliği Seçici Heyeti tarafından oy birliğiyle Karadağ İslam Birliği (Meşihatı) Başkanlığına seçilen Rıfat Feyziç'e cübbesini giydirdi, menşur verdi.

Menşure Töreni'nde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Osmanlı'dan günümüze tevarüs eden Menşure geleneği ve töreni için Karadağ'da bulunmaktan, Balkan coğrafyasının kıymetli Dini İdare Başkanlarıyla ve bu törene iştirak eden tüm kardeşlerimle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duydum" dedi.

Balkan ülkelerinin dini liderlerine ve müftülerine, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Başkan Erbaş, tarihi önemi olan Menşure Töreni'nde yaptığı konuşmada, müminlerin kardeş olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Cenab-ı Hak bizleri birbirimize kardeş kılmıştır. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa da hadis-i şeriflerinde aynı şeyi çok güzel bir şekilde vurgulamıştır. Peygamberimiz şunu ifade ediyor: 'Müminler birbirleriyle yardımlaşmada, birbirini sevmede, birbirine şefkat göstermede bir vücut gibidir, bir ceset gibidir. Vücudun bir tarafında bir acı, bir sızı, bir ağrı olduğu zaman o vücudun her tarafı ağrır, o sızıyı, o acıyı hissederse işte Müslümanlar da böyledir.' Dolayısıyla dünyanın neresinde olursa olsun bir müminin acısı, üzüntüsü ve sıkıntısı hatta mutluluğu diğer müminleri de mutlu eder, üzer, sıkıntıya sokar. Yine bir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz, 'Sizden biriniz eğer birbirinizi kendisi için istediğini başkası için de istemedikçe gerçek mümin sayılmaz.' buyurmaktadır.

Bizim arzumuz tüm kardeşlerimizin iyiliğidir. Kardeşlik ahlakı ve hukuku, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizin bizlere takdim ettiği en önemli değerlerden biridir. Bu kardeşlik, dilleri, renkleri, ırkları ve coğrafyaları farklı müminleri aynı inanç ve heyecanda cem eder. Aynı sevinç, hüzün, ideal ve umutta birleştirir. Aynı dualarda buluşturur. Bu kardeşliğin yüce bir ahlakı ve sarsılmaz bir hukuku vardır. Bu kardeşlikte birlik ve beraberliği zedeleyen mezhep, meşrep, cehalet ve asabiyete asla yer yoktur."

Konuşmasının sonunda, törene katılan dini liderlere ve müftülere teşekkür eden Başkan Erbaş, ayrıca katılımcıların üç aylarını da tebrik etti.

Karadağ İslam Birliği (Meşihatı) Başkanı seçilen Rıfat Feyziç de yaptığı konuşmada, Başkan Erbaş'a teşekkür etti.

Başkan Erbaş'ın, Feyziç'e tekbirler eşliğinde cübbesini giydirdiği ve menşur verdiği programda ayrıca ilahiler okundu, dua edildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel