Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karadağ'da cami ve İslam Kültür Merkezinin temel atma töreninde konuştu Açıklaması

BJELO Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Karadağ ziyareti kapsamında, ülkenin kuzeyindeki Bjelo Polje'de Akova Merkez Camisi ve İslam Kültür Merkezi temel atma törenine katıldı.

BJELO Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Karadağ ziyareti kapsamında, ülkenin kuzeyindeki Bjelo Polje'de Akova Merkez Camisi ve İslam Kültür Merkezi temel atma törenine katıldı.

Erbaş, törende yaptığı açıklamada, caminin öneminin Kur'an-ı Kerim ve sünnetten bilindiğine işaret ederek, "Rabbimiz Kur'an'da buyuruyor ki 'Allah'ın mescitlerini, camilerini ancak Allah'a inananlar imar eder, namaz kılanlar, ahirete inananlar, zekat verenler, Allah'tan başkasından korkmayanlar imar eder.'" dedi.

Peygamber efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ilk olarak Mescid-i Nebevi'yi inşa ettiğini anımsatan Erbaş, "Hem Kur'an hem de hadisin müjdesine nail olmak için Medine'de yakılan o meşaleyi binlerce kilometre uzaklara giden Müslümanlar cami, mescit ve medrese yaparak göstermiştir." diye konuştu.

Erbaş, Müslüman bir idareciye gayrimüslimler gelip mabet ihtiyacında bulunulduğunda isteklerinin hemen yerine getirildiğini belirterek, "Bu topraklarda yüzlerce sene birlik içerisinde yaşamanın en güzel örneklerini göstermiş bizim atalarımız. Bugün sizlerin bu birlik ve beraberliğini gördüğüm zaman çok bahtiyar oldum çünkü bizim yegane amacımız barış içerisinde yaşamak, iyi olmak ve iyiliği dünyaya yaymaktır." ifadelerini kullandı.

İyi insan yetiştirmenin temellerinin mabetlerde atıldığını aktaran Erbaş, "Dünyayı iyilik kurtaracak, Kur'an-ı Kerim ve hadislerde yeryüzünde iyilik egemen olana kadar çalışmamız emrediliyor." dedi.

Erbaş, kötülüğü ortadan kaldırmak için birlikte çalışılması gerektiğine dikkati çekerek, "Burada yapılan cami nice iyi insanların yetişmesine vesile olacaktır. Camiler sadece namaz kılmak ve ibadet etmek için yapılmaz bizim medeniyette. En büyük örneğimiz Mescid-i Nebevi'nin içerisinde yapılan mektep, medrese ve okuldur. Tarih boyunca nasıl ki her cami bir okul olduysa bugün de her camimizi bir okul olarak değerlendirmeliyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Erbaş, Karadağ'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.

Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic de Bjelo Polje'de inşa edilecek caminin kent halkı için büyük bir ihtiyaç olduğunu dile getirerek, caminin ve merkezin yapımına destek veren Türkiye'ye teşekkür etti.

Erbaş, Karadağ ziyareti kapsamında Rozaje'yi de ziyaret ederken, buradaki İslam Birliği temsilcileriyle bir araya geldi.

Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Kosova'nın ardından Karadağ'a gelen Erbaş ayrıca başkent Podgorica'daki tarihi Mehmet Fatih Medresesi'nde mezuniyet törenine katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Omeragic