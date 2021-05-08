Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kadir Gecesi'nde dualar okuyup namaz kıldırdı
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kadir Gecesi'nde dualar okuyup namaz kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kadir Gecesi'nde dualar okuyup namaz kıldırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Kadir Gecesi programı için Sakarya'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, tarihi Orhan Cami'nde dualar okuyup namaz kıldırdı.

- Kadir Gecesi programı için Sakarya'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, tarihi Orhan Cami'nde dualar okuyup namaz kıldırdı. Erbaş'ın okuduğu dualar kentteki tüm camilerden yayınlandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya'da Kadir Gecesi programına katıldı. Tarihi Orhan Cami'nde gerçekleşen programda Erbaş, dualar okuyup namaz kıldırdı. Gerçekleşen programa başta Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş olmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Müftüsü Hasan Başiş ve cami cemaati katıldı. Erbaş'ın yatsı namazından sonra okuduğu dua, merkezi ses sistemi üzerinden kentin tüm camilerinden yayınlandı.

(Orkun Kaya/ İHA)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kadir Gecesi'nde dualar okuyup namaz kıldırdı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kadir Gecesi'nde dualar okuyup namaz kıldırdı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kadir Gecesi'nde dualar okuyup namaz kıldırdı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kadir Gecesi'nde dualar okuyup namaz kıldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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