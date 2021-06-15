Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bulgaristan ziyaretini değerlendirdi
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bulgaristan ziyaretini değerlendirdi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bulgaristan ziyaretini değerlendirdi
Anadolu Ajansı / Cem İskender Özbalı - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bulgaristan'a yaptığı ziyaret kapsamında Türklerin ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Kırcaali ve Filibe kentlerini ziyaret ettikten sonra başken Sofya'ya geçerek Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Dr. Mustafa Aliş Hacı ile görüştü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bulgaristan'a yaptığı ziyaret kapsamında Türklerin ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Kırcaali ve Filibe kentlerini ziyaret ettikten sonra başken Sofya'ya geçerek Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Dr. Mustafa Aliş Hacı ile görüştü.

Erbaş, görüşmesinin ardından ziyareti ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada "Gönül coğrafyası olarak biz buraları kabul ediyoruz. Yani 500-600 yıl birlikte yaşadığımız bu topraklarda yine gönül birlikteliğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. İki ülke arasındaki iş birliği her alanda devam ediyor." dedi.

Bulgaristan'da bulunmaktan dolayı mutlu ve huzurlu olduğunu belirten Erbaş, "Bizim birbirine en yakın iki ülke olarak gördüğümüz Türkiye ve Bulgaristan'ın kardeşliği, birbirine komşuluğu, yakınlığı en üst seviyede devam ediyor. Bugün Kırcaali, Filibe ve Sofya'da çeşitli ziyaretlerde bulunduk. Kırcaali'de yeni bir cami yapıldı, o camide namaz kıldık. Müslümanları ziyaret ettik, Kırcaali'de yaşayan kardeşlerimizi ziyaret ettik. Sonra Filibe'ye geldik. Filibe'de iki güzel camimizi ziyaret ettik. Birisinde ikindi namazı kıldık. Şu anda Sofya'dayız." diye konuştu.

Haliyle Bulgaristan Müslümanlarıyla Türkiye'deki Müslümanlar arasındaki iş birliğinin de çok normal bir şekilde devam ettiğini ve edeceğini ifade eden Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatta Bulgaristan'da hangi dinden olursa olsun, yaşayan insanlarla her zaman iş birliği yapıyoruz. Onlara karşı da çeşitli zamanlarda yapmış olduğumuz çalışmalar oluyor. Yani insanların ırkı, dini ne olursa olsun bir arada yaşama tecrübesini en güzel bir şekilde gerçekleştirmiş insanlarız biz bin yılı aşkın bir zamandan beri. Bu birlikteliğimizi yine, bu birlikte yaşama tecrübesinden istifade ederek geleceğe taşıyacağız inşallah."

-Bulgaristan'daki Müslüman ibadet yerlerinin durumu

Bulgaristan'da camisi bol olan yerlerin var olduğunu, ama cami sıkıntısı çekilen yerlerin de olduğunu anımsatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Özellikle Sofya bunlardan bir tanesi. Burada yüz bini aşkın Müslüman olmasına rağmen bir cami, dört küçük mescit olduğunu öğrendik. Tabii insanlar ibadet etmek istiyorlar, ibadethanelere sahip çıkmak insan olarak bizim en önemli görevlerimizden birisidir. Burada el birliğiyle hangi dine inanıyorsa o dinin mensuplarının mabetlerine, ibadethanelerine yardımcı olmakta mutlaka fayda vardır. Çünkü ibadetler insanı iyiye, doğruya, güzele, kardeşliğe, birliğe, beraberliğe davet eden yerlerdir. Önümüzdeki süreçlerde birlik, beraberlik içerisinde bu konularda destek olursak, yardımcı olursak ben Bulgaristan adına da Türkiye adına da güzel bir adım olur diye düşünüyorum."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Hacı'nın onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Erbaş, beraberindeki heyeti ile birlikte yarın Kuzey Makedonya, ardından Kosova ve Karadağ'ı ziyaret edeceklerini aktararak, "Oradaki başmüftülükleri ve bazı camileri ziyaret ederek insanlarımızla Müslüman kardeşlerimizle bir arada olmaya çalışacağız." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bulgaristan ziyaretini değerlendirdi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bulgaristan ziyaretini değerlendirdi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bulgaristan ziyaretini değerlendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem İskender Özbalı

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