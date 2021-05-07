Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bayram namazı camilerde kılınacak
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bayram namazı camilerde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bayram namazı camilerde kılınacak
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı. İl il paylaşılan bayram namazı saatlerine göre Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.08, İstanbul'da 06.22, İzmir'de 06.34'te kılınacak.

Ramazan Bayramı'nın tarihinin yaklaşması ile birlikte bayramın 1. günü kılınacak olan bayram namazını camilerde kılınıp kılınmayacağı merak konusu olmuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı. İl il bayram namazı saatleri de belli oldu.

''HERHANGİ BİR SIKINTI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM''

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bayram namazlarının kılınıp kılınmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bayram namazı da Cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şuan itibariyle düşünmüyorum fevkalade bir durum olmazsa.'' dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.04, Adıyaman: 05.51, Afyonkarahisar: 06.20, Ağrı: 05.28, Aksaray: 06.07, Amasya: 05.55, Ankara: 06.08, Antalya: 06.23, Ardahan: 05.27, Artvin: 05.30, Aydın: 06.32, Balıkesir: 06.29, Bartın: 06.07, Batman: 05.39, Bayburt: 05.38, Bilecik: 06.20, Bingöl: 05.40, Bitlis: 05.34, Bolu: 06.12, Burdur: 06.23, Bursa: 06.23, Çanakkale: 06.34, Çankırı: 06.04, Çorum: 05.59, Denizli: 06.28, Diyarbakır: 05.43, Düzce: 06.14, Edirne: 06.30, Elazığ: 05.45, Erzincan: 05.42, Erzurum: 05.35, Eskişehir: 06.18, Gaziantep: 05.56, Giresun: 05.44, Gümüşhane: 05.41, Hakkari: 05.29, Hatay: 06.02, Iğdır: 05.24, Isparta: 06.22, İstanbul: 06.22, İzmir: 06.34, Kahramanmaraş: 05.56, Karabük: 06.07, Karaman: 06.12, Kars: 05.26, Kastamonu: 06.02, Kayseri: 06.00, Kırıkkale: 06.06, Kırklareli: 06.28, Kırşehir: 06.05, Kilis: 05.57, Kocaeli: 06.19, Konya: 06.14, Kütahya: 06.21, Malatya: 05.50, Manisa: 06.33, Mardin: 05.42, Mersin: 06.07, Muğla: 06.31, Muş: 05.36, Nevşehir: 06.03, Niğde: 06.05, Ordu: 05.46, Osmaniye: 06.00, Rize: 05.36, Sakarya: 06.17, Samsun: 05.52, Siirt: 05.36, Sinop: 05.55, Sivas: 05.52, Şanlıurfa: 05.50, Şırnak: 05.35, Tekirdağ: 06.28, Tokat: 05.53, Trabzon: 05.39, Tunceli: 05.43, Uşak: 06.25, Van: 05.29, Yalova: 06.21, Yozgat: 06.01, Zonguldak: 06.10."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 06.14, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.57, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.54 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.58'de eda edilecek.

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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