Diyanet İşleri Başkanı cami açılışlarını gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı cami açılışlarını gerçekleştirdi

Diyanet İşleri Başkanı cami açılışlarını gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Camiler sadece namaz kılmak için ibadet edilen yerler değil, aynı zamanda ilim, irfan, bilgi hizmet merkezleridir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Camiler sadece namaz kılmak için ibadet edilen yerler değil, aynı zamanda ilim, irfan, bilgi hizmet merkezleridir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu'nun Fatsa ilçesinde Hiranur ve İslamdağ Camilerinin açılışını gerçekleştirdi.

Ali Erbaş yaptığı açılış konuşmalarında, "Camilerimizin ve Kur'an kurslarımızın açılış töreni için buraya geldik. Camilerimizin yaptırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Camiler sadece namaz kılmak için değil, aynı zamanda ilim, irfan, bilgi hizmet merkezleridir. Kur'an, ilmihal ve her anlamda dini yerlerin öğrenildiği dershanelerdir. Camilerimizi mektepleri çevirelim. Fatsamıza yeni yapımı biterek hizmete açılan camilerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programa, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, İl Müftüsü İsmail Çiçek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ORDU

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Diyanet İşleri Başkanı cami açılışlarını gerçekleştirdi
Diyanet İşleri Başkanı cami açılışlarını gerçekleştirdi
Diyanet İşleri Başkanı cami açılışlarını gerçekleştirdi
Diyanet İşleri Başkanı cami açılışlarını gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Varank Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Sertab Erener Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Erol Bulut Şenol Güneş Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyanet İşleri Başkanı cami açılışlarını gerçekleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 19:46:35. #1.15#

title