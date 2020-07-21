Diyanet İşleri Başkanı Ayasofya için Kılıçdaroğlu ve Akşener'i davet etti
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Diyanet İşleri Başkanı Ayasofya için Kılıçdaroğlu ve Akşener'i davet etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya'da kılınacak ilk cuma namazı için liderleri davet ederken Kemal Kılıçdaroğlu bu daveti geri çevirdi Meral Akşener ise kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ayasofya için Kılıçdaroğlu ve Akşener'i davet etti
21.07.2020 08:14 | Son Güncelleme: 21.07.2020 08:17

Ayasofya Camii bu cuma kılınacak namazla yeniden ibadete açılacak. Çok merak edilen ilk namazla ilgili detaylar belli olurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın davetini geri çevirdiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise daveti kabul ettiği ifade edildi.

"GELMEYECEĞİM"

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi konuyla ilgili şunları yazdı; Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazla ilgili davetleri Diyanet'in yapacağını söylemişti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, cuma namazına davet edilecek isimleri bizzat aramaya başladı. Erbaş dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak Ayasofya'da kılınacak olan ilk cuma namazı için davet etti. Kılıçdaroğlu'nun, Ayasofya davetini geri çevirdiği ve "Gelmeyeceğim" diye yanıt verdiği söyleniyor.

AKŞENER, İLK CUMADA ORADA OLACAK

Kılıçdaroğlu katılmıyor ama Akşener katılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de arayarak Ayasofya'da kılınacak ilk cuma namazına davet etmiş. Akşener, Diyanet İşleri Başkanı'nın davetinden memnun kaldığını ifade edip cuma günü Ayasofya'da olacağını bildirmiş.

KADINLARA ÖZEL BÖLÜM KURULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'da kılınacak cuma namazında kadınlara özel bir bölüm ayrılması için talimat verdiği söyleniyor. Erdoğan'ın kadınların rahatça ibadetlerini yerine getirebilmeleri için Ayasofya Camisi'nin içinde kadınlara yer ayrılmasını istediği ifade ediliyor. Ayasofya'daki ilk cuma namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile kızları Esra Albayrak ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da katılması bekleniyor.

Manşet

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