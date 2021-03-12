Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğü iddiası

Geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyuran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hastaneye kaldırılmıştı. Tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğü iddia edildi. Sosyal medyada yayılan iddialara yanıt, Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan'dan geldi.

BASIN MÜŞAVİRİ İDDİALARI YALANLADI

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Orhan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde değil, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisini sürdürdüğünü ifade etti. İddiaların gerçeğin yansıtmadığını belirten Orhan, Erbaş'ın koronavirüs rahatsızlığını hafif semptomlarla geçirdiğini de ekledi.