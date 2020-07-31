Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazı hutbesine de kılıçla çıktı Ayasofya Camii'nde kılınan ve cumaya denk gelen ilk namazda hutbeye kılıçla çıkan ve günlerce konuşulan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kurban Bayramı namazında da hutbeye yine kılıçla çıktı.

Yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı bu sabah kılındı. Namazı kıldıran ve hutbe veren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cuma namazında olduğu gibi bayram namazında da hutbeye kılıçla çıktı.

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren ve geçen hafta cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, ilk bayram namazı heyecanı yaşandı.

BİR KEZ DAHA KILIÇLA HUTBE

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, geçtiğimiz cuma namazında olduğu gibi bir kez daha hutbeye elinde kılıçla çıktı.

OSMANLI'DAN KALMA BİR GELENEK

Osmanlı'dan kalan bu geleneğe göre cuma ve bayram hutbeleri için minbere kılıçla çıkan imamlar, kılıcı sağ ele alırsa, "kullanma" niyetini ortaya koyuyor ve düşmanı korkutmayı amaçlıyor. Hutbelerde ise kılıç sol ele alınıyor. Bu da, dosta güven verme amacını taşıyor.

"SABIRLI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Erbaş, bayram hutbesinde "Sizleri bayram süresince kurban kesiminde, ziyaretleşmede, bilhassa trafikte anlayışlı ve sabırlı olmaya davet ediyorum.Yüce Rabbimiz, bizleri her türlü kaza ve beladan muhafaza buyursun. Salgın hastalıklardan, savaş ve acılardan halâs eylesin.Nice bereketli bayramlarda buluştursun. Allah'ın selamı, rahmeti, ikram ve inayeti üzerimize olsun" ifadelerini kullandı.