Diyanet ile MÜSDAV "Bir Hafız Yetiştiriyorum" projesi protokolünü imzaladı

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) arasında "Bir Hafız Yetiştiriyorum" projesi protokolü törenle imzalandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, başkanlıkta düzenlenen törene Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

Törende başkanlığın Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç ile MÜSDAV Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Atalay proje protokolüne imza attı.

Burada konuşan Erbaş, protokolün hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Türkiye Diyanet Vakfı ve MÜSDAV olarak iki önemli vakfı var. Böyle bir projeyi gündeme getirmiş olmasından dolayı MÜSDAV yönetimini tebrik ediyorum. 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir.' buyuran Peygamber Efendimizin bu müjdesine nail olmak için gerçekten önemli bir proje. Bir hafızımızın hafızlığını desteklemek, en hayırlı insanlardan olma noktasında önemli bir adım atmaktır." diye konuştu.

"Milletimizin 'Keşke bizim de bir hafızımız olsaydı' düşüncesine umut oldu"

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Dinç de hafızların milletin gönlünde önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Kendisi hafız olamamış vatandaşlarımızın mutlaka hayalinde ve gönlünde, 'Keşke bizim de bir hafızımız olsaydı' düşüncesi öteden beri var. MÜSDAV'ın bu anlamda ortaya koyduğu 'Bir Hafız Yetiştiriyorum' projesi özellikle bu beklenti içerisinde olan vatandaşlarımıza bir umut olmuştur.' dedi.

Atalay ise MÜSDAV'ın dünya üzerinde yaşayan Müslümanlar arasında kardeşlik ve gönül köprülerini kurmak, İslam dininin insanlığa huzur ve barış getirmeyi amaçlayan evrensel ilke ve değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla kurulduğunu anlattı.

Hafızlık eğitimi alan öğrencilere MÜSDAV tarafından verilecek bursun öğrencilerin daha iyi bir eğitim görmelerine katkı sunacağını aktaran Atalay, hayırseverlerin yardımlarını, MÜSDAV vakfının internet sitesi "https://hafiz.musdav.org.tr"den çevrim içi olarak yapabileceklerini bildirdi.

Proje

"Bir Hafız Yetiştiriyorum" projesi çerçevesinde, Türkiye genelinde hafızlık eğitimi alan öğrencilere aylık 250 lira olmak üzere yılda toplam 3 bin lira burs sağlanacak. Bunun yanı sıra öğrencilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında da giyim yardımı yapılacak. Ayrıca hafızlığını tamamlayan öğrencilere kişisel ve mesleki gelişim dersleri verilmesi planlanırken üniversite sınavında akademik başarı gösteren hafızlara maddi destek sağlanması amaçlanıyor.