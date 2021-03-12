Diyanet, 2021 yılı fitre miktarına ilişkin haberleri yalanladı: Resmi açıklama önümüzdeki hafta yapılacak

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Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı fitre miktarı için medyada yer alan haberlere ilişkin bir açıklamada bulundu. Başkanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı medya organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı için geçerli olacak fitre miktarının açıklandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Din İşleri Yüksek Kurulumuzun 2021 yılı fitre miktarına dair açıklaması, önümüzdeki hafta paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."