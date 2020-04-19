Diyalize giren Ferdi Tayfur'a, Rektör Ünal'dan davet AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, diyalize girdiğini açıklayan ve böbrek nakli önerilen sanatçı Ferdi Tayfur'u (75), tedavi için Antalya'ya davet etti.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, diyalize girdiğini açıklayan ve böbrek nakli önerilen sanatçı Ferdi Tayfur'u (75), tedavi için Antalya'ya davet etti.

Sanatçı Ferdi Tayfur, katıldığı radyo programında sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Böbreklerinde rahatsızlık olduğunu aktaran Tayfur, "Bu rahatsızlığım ilerlemiş, farkında değildim. Bir gün tansiyonum 18'e çıktı. Derhal doktora götürdüler beni. Problemi öyle öğrendim. Birkaç defa nefes darlığı geçirdim. Direkt hastaneye gittim. Doktor arkadaşım diyalize bağlanmam gerektiğini söyledi. İlk başta korktum ama şimdi diyalize giriyorum ve gayet iyiyim. Böbrek nakli öneriyorlar. Bununla ilgili bir girişimde henüz bulunmadım" dedi.

REKTÖR ÜNAL'DAN DAVET

AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Ferdi Tayfur'un diyalize girdiğini ve doktorların böbrek naklini önerdiğini söylediği haberi, sosyal medya hesabından paylaştı. Tayfur'a davette bulunan Rektör Ünal paylaşımında, "Şarkıları ve beyefendi kişiliğiyle gönlümüzde ayrı bir yeri olan Ferdi Tayfur'a geçmiş olsun diyorum. Dilerse kendisini Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezimizde misafir edip, gerekli tedaviyi uygulamaktan memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA