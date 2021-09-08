Diyadin'de hayvan kesim mezbahanesi faaliyete geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyadin'de hayvan kesim mezbahanesi faaliyete geçti

Diyadin'de hayvan kesim mezbahanesi faaliyete geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AGRI (İHA) Diyadin'de 3 yıl önce yapımına başlanan hayvan kesim mezbahanesi bu sene ilçe kaymakamı Alper Balcı'nın talimatıyla ilçe sakinlerinin hizmetine açıldı.

AGRI (İHA) Diyadin'de 3 yıl önce yapımına başlanan hayvan kesim mezbahanesi bu sene ilçe kaymakamı Alper Balcı'nın talimatıyla ilçe sakinlerinin hizmetine açıldı.

2018 yılında Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yapımına başlanan hayvan kesim mezbahanesi Diyadin ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı'nın talimatıyla bölge halkının hizmetine açıldı. 3 yıl süren çalışmalar sonucunda hizmete açılan hayvan kesim mezbahanesi sayesinde bölgede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar artık kesim için bakımını yaptıkları hayvanlarını burada bulunan kesimhanede kolaylıkla kesime hazır hale getirebilecek. Bölge halkı daha önce kesim için besledikleri hayvanlarını Ağrı kent merkezine getirirken yeni kurulan Diyadin Hayvan Kesim Mezbahanesi sayesinde artı bu ihtiyaçlarını artık ilçede giderebilecekler. - AĞRI

Diyadin'de hayvan kesim mezbahanesi faaliyete geçti
Diyadin'de hayvan kesim mezbahanesi faaliyete geçti
Diyadin'de hayvan kesim mezbahanesi faaliyete geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Sultan Alparslan
Magazin Derya Baykal Şevket Çoruh Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ozan Tufan Çağdaş Atan Bülent Korkmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Diyadin'de hayvan kesim mezbahanesi faaliyete geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 11:06:55. #1.16#

title