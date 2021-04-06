Diyadin'de çöp toplama etkinliği düzenlendi
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Diyadin'de çöp toplama etkinliği düzenlendi

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Diyadin'de çöp toplama etkinliği düzenlendi

Ağrı Diyadin İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı'nın öncülüğünde, daha temiz bir Diyadin için "Hep birlikte omuz omuza" sloganıyla Diyadin'de çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Ağrı Diyadin İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı'nın öncülüğünde, daha temiz bir Diyadin için "Hep birlikte omuz omuza" sloganıyla Diyadin'de çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Kaymakamlık ve Belediye personelleri, vatandaşlar ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen çöp toplama etkinliğinde, gruplara ayrılarak Şehit İlhan Demir Yatılı Bölge Ortaokulu ve TOKİ evleri bölgesinde bulunan çöpler toplandı. Çocukların sağlıklı ve çevreye duyarlı bir birey olarak yetişmesi ve vatandaşların doğaya karşı görev ve sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte bir yandan çöp toplayan Kaymakam Alper Balcı, bir yandan da sohbet ettiği çocuklara ve vatandaşlara çevreyi temiz tutmaları adına mesaj verdi. Bu gibi etkinliklerin ilerleyen zamanlarda daha çok düzenleyeceklerini söyleyen Alper Balcı, "Daha temiz bir Diyadin için herkesin bu konularda duyarlı olmasını ve vatandaş olarak doğaya karşı görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Temiz bir çevrenin herkesin hakkı olduğu ifade ederek çevreyi kirletenleri uygun bir dille uyarmalıyız" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Diyadin'de çöp toplama etkinliği düzenlendi
Diyadin'de çöp toplama etkinliği düzenlendi
Diyadin'de çöp toplama etkinliği düzenlendi
Diyadin'de çöp toplama etkinliği düzenlendi
Diyadin'de çöp toplama etkinliği düzenlendi
Diyadin'de çöp toplama etkinliği düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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