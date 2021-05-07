Diyadin'de "Çatkapı" projesiyle iftar yemekleri vatandaşların evlerine ulaştırılıyor

Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, 'Çatkapı' projesiyle iftar öncesi vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, sorunlarını ve isteklerini dinliyor.

Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, 'Çatkapı' projesiyle iftar öncesi vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, sorunlarını ve isteklerini dinliyor.

Ramazan ayı boyunca 'bu sene sofrada buluşamıyoruz, biz gelemiyorsak ikramımız gelsin' sloganıyla iftar öncesi vatandaşların evlerini kapı kapı dolaşan Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, vatandaşlara yiyecek ikramında bulunarak çocuklara çeşitli hediyeler veriyor. Maddi durumu iyi olmayan ailelerle bir süre sohbet eden Kaymakam Balcı, yetkili birimlerle irtibata geçerek ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması için talimat verdi.

Çatkapı projesiyle iftar yemeklerini vatandaşların ayağına götürdüklerini söyleyen Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, "Ramazan ayı boyunca sponsorlarımızı da dahil ederek kısmen vatandaşlarımızın evine gidiyorduk, kendimiz iftarı yapıyorduk. Ama korona sebebiyle bunlara ara verdik. Ne yapabiliriz diye düşündük. Vatandaşımızın yemeğini ayağına götürüyoruz. Buradaki amacımız hem Ramazan'ımızı beraber idrak etmek hem de vatandaşımızın sorunlarını dinlemek. Her gün farklı bir aileye gidiyoruz. Ekonomik durumlarında sıkıntı olan ailelerimize gidiyoruz özellikle. Her gün 5 aileye bizzat kendim gidiyorum. Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı ve Diyadin Belediyesi vasıtasıyla vatandaşlarımıza bugüne kadar 3 bin yardım kolisi dağıttık. Vatandaşlarımıza yemek dağıtımımız da devam ediyor. İlçemizde 212 tane yetim ve öksüz çocuğumuz var. Ben bu çocuklara mektup yazdım. Mektupta anne ve babanız hayatta olsaydı onlardan ne isterdiniz sorusunu yönelttik. Çocuklarımızın çoğu tablet ve bisiklet istedi. 100'den fazla çocuğa tabletlerini dağıttık" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı