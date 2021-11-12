Diyadin'de "Bir Hareketine Bakar Hayat" etkinliği

Diyadin Kaymakamı Alper Balcı araçları tek tek durdurarak emniyet kemeri kontrolü yaptı.

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, İçişleri Bakanlığı tarafından "Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganıyla başlatılan emniyet kemeri uygulamaları çerçevesinde, İlçe Milli Eğitim Binası önündeki yolda jandarma ve emniyet Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamaya katıldı.

Uygulamada Kaymakam Alper Balcı ve trafik görevlileri tarafından, sürücülere üstünde "Bi Hareketine Bakar Hayat" yazılı maske ve broşürler ile birlikte yaya önceliğine vurgu yapan araç koku kartı takdiminde bulunuldu. Uygulamada, emniyet kemeri takmayan vatandaşlara kemerlerini takarak seyahat etmeleri konusunda uyarılar gerçekleştirildi. Kemer kullanımının kaza sonrası can kaybı riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 60 azalttığı ifade edildi. - AĞRI