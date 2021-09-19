Diyadin'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyadin'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Diyadin'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene; Diyadin Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, İlçe Jandarma Komutanı J. Yüzbaşı Sinan Yıldız, İlçe Emniyet Amiri Halil İbrahim Karakaş, Ağrı AK Parti İl Genel Meclis üyesi İhsan Güven, İlçe Müftüsü İbrahim Arvasi, İlçe SYDV Müdürü Abdulhekim Adıgüzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan, gaziler ve yakınları katıldı. Hükümet konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. İstiklal Marşı'nın okunması, günün anlam ve önemi belirten konuşmanın yapılmasının ardından Kaymakam Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, ilçe protokolü ile birlikte gazi Şevki Çiftçi, Ramazan Satıcı ve Kenan Bakır'ın ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Balcı bir süre sohbet ettikten sonra yaptığı konuşmasında, "Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Şehit aileleri bizlere emanet, biz kamu görevlilerine milletimizin verdiği en kutsal görev. Ülkemizin topraklarını korumak ve savunmak adına en güç koşullar altında bile canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerinin her daim yanında olduğumuzun, taleplerinin karşılanmasının önceliklerimizden olduğunun bilinmesini istiyorum. Hepsine şükran borçluyuz, şehitlerimizin mekanları cennet olsun" dedi. Ziyaret esnasında yanına gelen çocuklar ile yakından ilgilenen Balcı, gazilere teşekkür hediyesi takdim etti.

Gaziler Günü münasebetiyle, ilçe protokol üyeleri, şehit ve gazi aileleri katılımıyla Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yemek verildi - AĞRI

Diyadin'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Diyadin'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Diyadin'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Diyadin'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Diyadin'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Diyadin'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin Demet Akalın Özge Özpirinçci
Spor Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Kerem Aktürkoğlu Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diyadin'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 19:19:38. #1.12#