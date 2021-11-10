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Diyadin'de 10 Kasım etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Diyadin'de 10 Kasım etkinlikleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk' ün ebediyete intikalinin 83. yılında Ağrı'nın Diyadin ilçesinde düzenlenen törenlerle anıldı.

AĞRI (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk' ün ebediyete intikalinin 83. yılında Ağrı'nın Diyadin ilçesinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı' na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Diyadin Mesleki Teknik Lisesi Konferans Salonu' nda düzenlenen Atatürk'ü anma konulu programlar ile devam etti.

Mehmet Melik Özmen İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından günün anlam ve önemine uygun oratoryo gösterisi, "10 Kasım" adlı şiirlerin okunması, kareografi çalışması, koro gösterisi ile birlikte "Atatürk Diyor ki " adlı kısa video gösterimi yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tören sona erdi.

Törene; Kaymakam Belediye Başkan Alper Balcı, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - AĞRI

Diyadin'de 10 Kasım etkinlikleri

Diyadin'de 10 Kasım etkinlikleri

Diyadin'de 10 Kasım etkinlikleri

Diyadin'de 10 Kasım etkinlikleri

Diyadin'de 10 Kasım etkinlikleri

Diyadin'de 10 Kasım etkinlikleri

Diyadin'de 10 Kasım etkinlikleri

Diyadin'de 10 Kasım etkinlikleri

Diyadin'de 10 Kasım etkinlikleri

Diyadin'de 10 Kasım etkinlikleri

Diyadin'de 10 Kasım etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Atatürk sevgisi her yerde! Tam 80 metre yüksekte saygı duruşunda bulundu

Atatürk sevgisi her yerde! Tam 80 metre yüksekte saygı duruşunda bulundu
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