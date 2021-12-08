Diyabet körlüğe neden olabiliyor

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erdal Kabadere diyabetik göz hastalıkları ve tedavileri hakkında bilgi verdi.

Gözde şeker hastalığının etkileri ile ortaya çıkan bir grup göz rahatsızlığı bulunduğunu aktaran Op. Dr. Kabadere, "Bunlar retinopati, diyabetik maküla ödemi (DME), katarakt ve glokom şeklinde sayılabilir" dedi.

Diyabetik Retinopati'yi tanımlayan Op. Dr. Kabadere, "Retinadaki kılcal kan damarlarından, kanama ve retina içine sıvı sızması sonucu görme kaybı ve körlüğe neden olan bir rahatsızlıktır" diye konuştu.

Diyabet ve göz sağlığı arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ifade eden Op. Dr. Kabadere, "Bu yüzden düzenli göz-retina kontrolü yanında diyabetin iyi kontrol edilmesi, fiziksel olarak hareketli olmak ve sağlıklı beslenmek görme kaybını ve körlüğü önleyebilir" şeklinde konuştu. Bu rahatsızlıkların, genellikle görme kaybı oluncaya kadar fark edilmediğini belirten Op. Dr. Kabadere, "Diyabetli kişiler yılda en az bir kez retina tomografisi (OCT) ile beraber detaylı göz muayenesi olmalıdır. Çünkü, erken teşhis ve zamanında tedavi kalıcı görme kaybını önleyebilir" dedi.

DİYABET KONTROL ALTINDA TUTULMALI

Op. Dr. Kabadere, Diyabetik Retinopati belirtilerini şöyle sıraladı:

"Görme yetisinde azalma, bulanık görme, kör noktalar ya da karanlık bölgeler, düz çizgilerin dalgalı gibi görünmesi, renklerin canlılığını kaybetmesi gibi"

Çalışan nüfusta körlüğün en sık nedeninin; Diyabetik Retinopati olduğunu dile getiren Op. Dr. Kabadere, hastalığa tecrübeli bir uzmanın kontrolünde, mutlaka OCT (retina tomografisi) ile ayrıntılı bir göz muayenesi yapılarak tanı konabildiğini söyledi. Diyabetik Retinopati'ye bağlı görme kaybının bazen tamamen düzelmeyebileceğini ancak, erken teşhis ve tedavi ile körlük riskinin yüzde 95 ihtimalle önlenebileceğini aktaran Op. Dr. Kabadere, alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı: "Diyabet hastaları yılda en az bir kez OCT (retina tomografisi) yapılarak ayrıntılı göz muayenesi olmalı. Gebelik sırasında diyabeti olan kadınlar, en kısa zamanda ayrıntılı göz muayenesi olmalı. Diyabet hastalarında kan şekerinin kontrol altında tutulması Diyabetik Retinopati'nin başlamasını geciktirir ve ilerlemesini yavaşlatır. Ayrıca, hipertansiyonun ve yüksek kolesterol düzeyinin kontrol altında tutulması da diyabetli kişilerde görme kaybı riskini azaltır.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Diyabetik Retinopati tedavisi hakkında da bilgi veren Op. Dr. Kabadere, şunları kaydetti: "Diyabetik Retinopati tedavisi için göz içine (vitreus boşluğuna) iğne ile ilaçlar veririz. Göz içine iğne ile verilen ilaçlar kısa (1 ay) ya da uzun süreli (3-4 ay) etkili olabilir. İlerlemiş Diyabetik Retinopati'de, vitrektomi denilen cerrahi yöntem ile göz içindeki (vitreus içindeki) kanamalar temizlenir, kanayan damarlar yakılır, retinadaki yırtıklar tamir edilir. Günümüzde, gelişmiş cerrahi aletler ile yarım milimetrelik kesiden bu kompleks ve zor ameliyatları dikiş olmadan gerçekleştirmek mümkündür. Vitrektomi ameliyatı çoğunlukla hastanede kalmayı gerektirmeyen günübirlik bir tedavidir."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet