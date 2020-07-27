Diyabet hastalığı, koronavirüsten ölüm riskini 12 kat artırıyor ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerine göre diyabet hastalığı, koronavirüse yakalanan hastaların ölüm riskini 12 kat artırıyor. Diyabeti kontrol altına alan hastalarda ise ölüm oranının daha düşük olduğu tespit edildi.

Diyabet hastalığının yeni tip koronavirüse yakalanan hastalarda ölüm riskini 12 kat artırdığı belirtildi. Medical Xpress'in ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerine dayandırdığı haberine göre diyabet hastalığı, Kovid-19'un seyrini çok olumsuz bir şekilde etkiliyor. "DİYABETLİ KOVİD-19 HASTALARININ ÖLÜM RİSKİ 12 KAT DAHA YÜKSEK" Kovid-19 hastalarında ciddi sonuçlara yol açan hastalıklar arasında diyabet, kalp-damar rahatsızlığının ardından en yaygın görülen hastalık olurken diyabetli Kovid-19 hastalarının ölüm riskinin 12 kat daha yüksek olduğu tespit edildi. Cell Metabolism dergisinde yayınlanan Çin'de yapılmış bir araştırmanın sonuçlarını da paylaşan MedicalXpress, diyabeti kontrol altına alan hastalarda ölüm oranının daha düşük olduğuna dikkat çekti.