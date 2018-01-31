Divriği'nde Esnaf Sandık Başına Gitti

Divriği Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'nın olağan genel kurulu yapıldı.

Divriği Belediyesine ait salonda gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını Sivas Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal yaptı.

Köksal, şoför esnafına hizmetlerden dolayı oda başkanı Tekin Kök ve yönetimine teşekkür etti.

Şoför esnafının mesleki ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını belirten Kök ise "Mesleki faaliyetlerine yardımcı olmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Her konuda bize yardımcı olan SESOB başkanı Köksal'a, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök'e, Divriği Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Gürel'e, Divriği Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Kamil Pancaroğluna da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tek liste ile gidilen genel kurulda oda başkanı Tekin Kök, üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi.