Divapan'a üst düzey ziyaret
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Divapan'a üst düzey ziyaret

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyet Düzce'nin köklü sanayi kuruluşlarından birisi olan Divapan'ı ziyaret ederek, Genel Müdür Muzaffer Aydemir'den bilgi aldı.

Divapan'a üst düzey ziyaret
29.06.2020 13:24 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:28

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyet Düzce'nin köklü sanayi kuruluşlarından birisi olan Divapan'ı ziyaret ederek, Genel Müdür Muzaffer Aydemir'den bilgi aldı. Heyet daha sonra fabrikayı gezerek incelemelerde bulundu.

Müsiad Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Diplomatik İlişkiler Komitesi Başkanı Zeki Güvercin, Düzce Başkanı Vefa Pehlivan ve Başkan Yardımcısı Selahattin Aydın Düzce'de köklü sanayi kuruluşlarından Divapan'ı ziyaret ederek, fabrikanın çalışması, piyasaya sunduğu ürünler ve piyasa koşulları hakkında Divapan Genel Müdürü Muzaffer Aydemir'den bilgiler aldı. Ayrıca MÜSİAD Genel Başkanı Kaan ve beraberindekilere fabrikayı da gezdiren Muzaffer Aydemir, geleceğe yönelik projelerini de anlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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