DisplayPort 2.0: 8K Monitörleri destekleyecek yeni standart

8K Monitörler için DisplayPort Standardı



Yeni standart DisplayPort 2.0, bir öncekinin bant genişliğinin üç katından fazla veri transfer ediyor.

Bildiğimiz gibi 8K ekranlar ve Apple'ın 6K Pro Display XDR modelleri artık yolda ve DisplayPort standardında da bir güncellemeye ihtiyaç vardı.

Bugün, Video Elektronik Standartları Birliği (VESA), artan bant genişliği talebini ele aldı ve DisplayPort 2.0'ı ortaya çıkardı. Bu 2016'dan bu yana standardın ilk büyük güncellemesi ve önceki sürüme göre bant genişliğinde üç kat artış sağlayacak.

Bu ne anlama geliyor? – DisplayPort Nedir?



DisplayPort 2.0, 8K monitörleri, daha yüksek yenileme hızlarını, daha yüksek çözünürlüklerde HDR desteğini ve çoklu ekran kurulumları için gelişmiş desteği destekleyeceği anlamına geliyor. Ayrıca AR ve VR ekranlarına da destek verebilir.

En son standartlarda olduğu gibi, sürüm 2.0, standart DisplayPort konektörünün yanı sıra USB-C üzerinden de çalışır. 77.37 Gbps maksimum yük kapasitesine sahip. Bu bir önceki 25.92 Gbps olan eski sürümün neredeyse 3 katı.

Sonuç olarak;

DisplayPort full color 4: 4: 4 60Hz 8K çözünürlüğü destekleyen ilk standarttır.

VESA Yönetim Kurulu Başkanı Alan Kobayashi, "DP, DisplayPort tarihindeki en önemli dönüm noktalarımızdan birini temsil ediyor ve birkaç yıl süren çabanın ve bu yaygın standarda yapılan önemli iyileştirmelerin sonucudur" dedi.

VESA'ya göre, ilk DisplayPort ürünlerinin 2020'nin sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şanslı bir şekilde, Japon Yayın Şirketi 2020 Yaz Olimpiyatları'nı 8K'da yayınlamadan hemen önce piyasa da olacak. Acaba tesadüf mü? sanmam.

Vesa

AnandTech

Kaynak: Teknotalk.com